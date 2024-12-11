Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldı

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Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Nuri Parmaksız, bu yıl Türkiye'de yaklaşık 750 milyon kitap basıldığını söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde "Türkiye'de Kitap ve Yayıncılık" konulu söyleşi düzenlendi.

İLESAM Başkanı, şair ve yazar Parmaksız tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, Ürdünlülerin yanı sıra burada yaşayan Türkler katıldı.

Türkiye'de akademik yayınlar ve çocuk kitapları dahil birçok alanda bu yıl yaklaşık 450 milyon kitap basıldığını ifade eden Parmaksız, "Buna devletin bastırıp okullara dağıttığı yaklaşık 300 milyon ders kitabı da eklendiğinde basılan yıllık kitap sayısı 750 milyonu buluyor." dedi.

Türkiye'de telif haklarıyla ilgili bilgi veren Parmaksız, Türk edebiyatına ait birçok eski eserin orijinalinin illegal yollardan Avrupa'ya kaçırıldığını dile getirdi.

Parmaksız, son yıllarda bu eserlerin asıllarının Türkiye'ye getirilmeleri yönünde büyük çabaların olduğunu belirterek, matbu eserlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Söyleşinin ikinci kısmında dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Parmaksız, yapay zeka üzerinden yazılan metinleri insan eliyle yazılanlardan ayırt etmek için bir veri tabanına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Parmaksız, yazarların telif hakkı kazanamaması durumunda eserlerinin kendilerine maddi bir katkısının olmadığını, bu durumun da yazım faaliyetlerini azalttığını ifade etti.

Dinleyicilere Türk edebiyatından şiir örnekleri sunan Parmaksız, kendisine ait bazı dizeleri de okudu.

Parmaksız, her konuda olduğu gibi edebiyat konusunda da yetenek gerektiğini, bununla birlikte yeteneğin geliştirilebilir olduğunu belirterek, katılımcılara bu konuda çaba harcamaları tavsiyesinde bulundu.

Söyleşinin ardından Parmaksız, konuklarla kitap basımı ve telif hakları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'den getirilen 10 bin eserle küçük kütüphaneler kuruldu

Parmaksız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla Türk edebiyatından 10 bin seçme eseri Ürdün'e getirerek Türkçe eğitim verilen yerlere küçük kütüphaneler kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu'nun da katılımıyla Amman Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ensar Fırat'a bu seçme eserlerin bir kısmı teslim edildi.