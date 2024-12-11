Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldı

İLESAM Başkanı Parmaksız, Türkiye'de bu yıl 750 milyon kitap basıldığını açıkladı.

11.12.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Nuri Parmaksız, bu yıl Türkiye'de yaklaşık 750 milyon kitap basıldığını söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde "Türkiye'de Kitap ve Yayıncılık" konulu söyleşi düzenlendi.

İLESAM Başkanı, şair ve yazar Parmaksız tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, Ürdünlülerin yanı sıra burada yaşayan Türkler katıldı.

Türkiye'de akademik yayınlar ve çocuk kitapları dahil birçok alanda bu yıl yaklaşık 450 milyon kitap basıldığını ifade eden Parmaksız, "Buna devletin bastırıp okullara dağıttığı yaklaşık 300 milyon ders kitabı da eklendiğinde basılan yıllık kitap sayısı 750 milyonu buluyor." dedi.

Türkiye'de telif haklarıyla ilgili bilgi veren Parmaksız, Türk edebiyatına ait birçok eski eserin orijinalinin illegal yollardan Avrupa'ya kaçırıldığını dile getirdi.

Parmaksız, son yıllarda bu eserlerin asıllarının Türkiye'ye getirilmeleri yönünde büyük çabaların olduğunu belirterek, matbu eserlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Söyleşinin ikinci kısmında dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Parmaksız, yapay zeka üzerinden yazılan metinleri insan eliyle yazılanlardan ayırt etmek için bir veri tabanına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Parmaksız, yazarların telif hakkı kazanamaması durumunda eserlerinin kendilerine maddi bir katkısının olmadığını, bu durumun da yazım faaliyetlerini azalttığını ifade etti.

Dinleyicilere Türk edebiyatından şiir örnekleri sunan Parmaksız, kendisine ait bazı dizeleri de okudu.

Parmaksız, her konuda olduğu gibi edebiyat konusunda da yetenek gerektiğini, bununla birlikte yeteneğin geliştirilebilir olduğunu belirterek, katılımcılara bu konuda çaba harcamaları tavsiyesinde bulundu.

Söyleşinin ardından Parmaksız, konuklarla kitap basımı ve telif hakları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'den getirilen 10 bin eserle küçük kütüphaneler kuruldu

Parmaksız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla Türk edebiyatından 10 bin seçme eseri Ürdün'e getirerek Türkçe eğitim verilen yerlere küçük kütüphaneler kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu'nun da katılımıyla Amman Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ensar Fırat'a bu seçme eserlerin bir kısmı teslim edildi.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Parmaksız, Edebiyat, Türkiye, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
23:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 02:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.