Türkiye'de Basın Özgürlüğü İhlalleri Sürekli Artıyor

19.02.2026 17:23
MFRR 2025 Raporu'na göre Türkiye, Avrupa'da basın özgürlüğü ihlallerinde önde gelen ülkelerden biri.

(ANKARA) - Avrupa'da basın özgürlüğü alanında faaliyet gösteren Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) Platformu'nun 2025 yılı İzleme Raporu'nda, kıta genelinde gazetecilere yönelik ihlallerin sürdüğü belirtilerek, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında gazetecilik faaliyetleri üzerindeki baskıların sürdüğü ülkelerden biri olduğu kaydedildi.

Uluslararası Basın Enstitüsü, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu kuruluşlar tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılı boyunca 36 Avrupa ülkesinde toplam bin 481 basın özgürlüğü ihlali kaydedildi. Bu ihlallerin 2 bin 377 gazeteci ve medya kuruluşunu etkilediği belirtildi.

Raporda ülkelere ilişkin ayrıntılı yıllık toplamlar yer almamakla birlikte, MFRR verilerine göre; Türkiye, 2025'in ilk yarısında Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında en fazla ihlal kaydedilen ülkelerden biri oldu. Bu dönemde en az 64 ihlalin yaklaşık 157 gazeteci veya medya kuruluşunu etkilediği ifade edildi.

Avrupa genelinde en sık görülen ihlaller arasında sözlü saldırılar, tehditler, karalama kampanyaları, gözaltılar ve yargı süreçleri yer aldı. Türkiye'de ise basın meslek örgütleri ve uluslararası izleme kuruluşları, özellikle soruşturmalar, davalar, tutuklamalar ve düzenleyici kurumların uyguladığı idari yaptırımların gazetecilik faaliyetleri üzerinde caydırıcı etki yarattığını belirtti.

Basın özgürlüğü örgütleri Ankara'ya, ifade özgürlüğü ve medya alanındaki yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulunurken, Türk yetkililer mevcut mevzuatın terörle mücadele ve kamu düzeninin korunması açısından gerekli olduğunu vurguladı.

MFRR raporunun, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü üyelik sürecinde hukukun üstünlüğü ve temel haklar başlıklarındaki değerlendirmelerde referans belgelerden biri olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
