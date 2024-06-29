Türkiye'de Doğurganlık Hızı Düşüyor: Politika Önerileri İçin Uzmanlar Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Türkiye'de Doğurganlık Hızı Düşüyor: Politika Önerileri İçin Uzmanlar Bir Araya Geliyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'de ilk kez doğurganlık hızının Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının altına düştüğünü, bunun nedenlerini araştırmak, eğilimi tersine çevirecek politika önerileri ortaya koymak için uzmanları aynı...

29.06.2024 14:20
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'de ilk kez doğurganlık hızının Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının altına düştüğünü, bunun nedenlerini araştırmak, eğilimi tersine çevirecek politika önerileri ortaya koymak için uzmanları aynı masada buluşturacaklarını söyledi.

Keşir, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 15 Mayıs'ta Türkiye'nin doğurganlık hızını 1,51 olarak açıkladığını, bu grafiğin 2018'den bu yana hızla inme eğiliminde olduğunu belirtti.

Son açıklanan rakamın oldukça düşük gerçekleştiğine dikkati çeken Keşir, "1,51 oranla çok zor durumdayız. Nüfusun kendini yenileyebilmesi, genç olabilmesi için doğurganlık hızının 2,1 olması lazım ve biz çok altındayız. Yine 1,9 kritik eşik, bu eşiği aştıktan sonra tekrar yukarıya çıkma potansiyeli çok zorlaşıyor, dünya örnekleri de böyle." dedi.

"20-25 kişilik grupla tam gün süren çalıştay yapacağız"

Keşir, bu oranla Türkiye'nin ilk kez 1,58'ilk OECD ortalamasının altında kaldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Yani özetle, nüfusumuz artık gençleşmiyor, yaşlı nüfus oranımız, toplam nüfusun içinde artmaya başlıyor. Bunun pek çok boyutu var. Sosyolojik, ekonomik ve çalışma hayatına ilişkin boyutlar. Biz Kadın Kolları Genel Merkezi olarak, TÜİK'in verileri açıklamasından bu yana, konuyla ilgili yoğun çalışma içindeyiz. Keza 1 Haziran'da ilk toplantımızı yaptık. Sağlık boyutuyla ele aldığımız toplantıydı. Akabinde ilan etmiştik, farklı disiplinlerin bir araya gelerek, beraberinde bu sorunu aşan ülke örneklerini de göreceğimiz çalıştaya ihtiyaç olduğunu gördük."

Sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk, sağlık, çalışma ekonomisi gibi birçok konuda bakanlık yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve üniversitelerde konuyu çalışan uzmanlardan oluşan 20-25 kişilik grupla tam gün süren çalıştay yapacaklarını anlatan Keşir, buradan çıkan raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete arz edeceklerini kaydetti.

Keşir, raporda risklerin nasıl bertaraf edileceği ve nüfusun gençleşmesi yönünde neler yapılabileceği bilgilerinin yer alacağından bahsetti.

Fransa, Macaristan, Almanya ve Rusya'da yapılan çalışmalarla doğurganlık hızında artış yaşandığına işaret eden Keşir, "O alanı çalışan arkadaşlar, o ülkelerin örnekleriyle gelecek. Biz okumalarını kısmen yaptık ama uzmanlardan dinleyelim istiyoruz. Düşme hızı 2018'den bu yana çok hızlı gidiyor. Birinci amacımız düşme hızını durdurmak. Beraberinde nasıl yükseltebiliriz, bunu da konuşmak istiyoruz. Toplum psikolojisi, sosyal psikoloji, ekonomi gibi pek çok şey var. Hepsini uzmanlarından dinleyeceğiz. 'Farklı bakanlıkların yapabileceği neler olabilir, ne tür politikalar üretilebilir' gibi bir çıktı elde etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Keşir, çalıştayın sonuç raporlarını ve verilerini, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'ne yetiştirmeyi planladıklarına değinerek, "Yeni yapılan sosyal araştırmalarda, kamuoyu araştırmalarında toplumun yüzde 70'inden fazlası bu konuyu son derece önemsiyor. Bu konuda aksiyon alınması gerektiğinin, (doğurganlık hızı) 1,51'lik oranın büyük sorun olduğunun toplum da farkında. Vatandaşımız bu konuda politika üretmemizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Çalıştay 1 Temmuz'da düzenlenecek

AK Parti Genel Merkezi'nde 1 Temmuz'da "Nüfus Dinamikleri; Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri" adıyla düzenlenecek çalıştayda, Türkiye'de azalan doğurganlık oranlarının arkasındaki nedenlerin araştırılması, eğilimi tersine çevirmek için kapsamlı ve uygulanabilir nüfus politikalarının geliştirilmesi, Türkiye'deki geçmiş ve mevcut nüfus politikalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, benzer sorunlarla karşılaşan diğer ülkelerdeki başarılı nüfus politikalarının analiz edilmesi, devlet kurumları, akademisyenler ve STK'ler arasında sorunun çözümüne yönelik işbirliğinin teşvik edilmesi konuları ele alınacak.

Çalıştaya TÜİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli üniversite ve enstitüler ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kadın ve Demokrasi Vakfı, Türkiye Araştırmaları Vakfı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği gibi pek çok kurum, vakıf ve dernekten üst düzey yetkililer katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Doğurganlık Hızı Düşüyor: Politika Önerileri İçin Uzmanlar Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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