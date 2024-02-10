Türkiye\'de Filistin Konulu Resim Sergisi Açıldı

TÜRKİYE'nin dört bir yanından amatör ressamların Filistin konulu eserlerinin yer aldığı 'Aksa Halkaları' sergisi, Beyoğlu Tophane'de sergileniyor. Filistin ve Mescid-i Aksa ile alakalı Türkiye genelinde görsel hafıza oluşturması amaçlanan serginin küratörü Eyüp Güzel, sergiyi ülkenin birçok yerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, katliama dikkat çekmek amacıyla Tophane Kumbaracı4 Sanat Galerisi'nde, 'Aksa Halkaları' adıyla resim sergisi açıldı. Sergide Türkiye'nin dört bir yanındaki amatör ressamların Filistin konulu eserleri sergileniyor.
SERGİ TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ DOLAŞACAK
Serginin küratörlüğünü yapan Eyüp Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını unutturmamak amacıyla böyle bir sergiyi açtıklarını belirterek "Hucurat Hareketi olarak, ismini Aksa Halkaları olarak koyduğumuz resim sergisini Beyoğlu Tophane'de başlattık. Resimler bir hafta boyunca sergileniyor. Özellikle Miraç Kandili'nde başlattık. Niyetimiz, bu sergiyi Türkiye'nin her tarafında dolaştırmak. Sergi ürünlerini satmıyoruz, böyle bir niyetimiz yok. Sadece, sergi üzerinden Filistinimizle, Mescid-i Aksa ile alakalı Türkiye genelinde görsel hafıza oluşturmak istiyoruz. Çizerlerimizin her biri Türkiye'nin farklı şehirlerinden. Konya'dan, Şanlıurfa'dan, Bursa'dan, İstanbul'danlar" dedi.
SERGİNİN 2'NCİ DURAĞI SULTANGAZİ OLACAK
5 Şubat'ta açılan serginin 11 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar gezilebileceğinin altını çizen Güzel, "Serginin 2'ncisini haftaya Sultangazi'de, Sultangazi Belediyesinin bir galerisinde açacağız. Sergimiz toplamda 3 kategoriden oluşuyor. Birinci kategoride sanatsal açıdan çizimler var. İkinci kategoride Filistin'in tarih boyunca fatihlerini anlatıyoruz. Üçüncü kategori ise 'Aksa Tufanı' diye bir başlığımız var. Aksa Tufanı süresi içerisinde yaşanan ve hafızalarımızda kalmış olan bazı kareleri biz çizdik" diye konuştu.
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