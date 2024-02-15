Türkiye\'de İkinci El Araç Pazarında Fiat Öne Çıkıyor

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Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo tercih olarak öne çıktı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan sayılarında yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi aynı döneme göre yüzde 11 artışla 181 bin 774 oldu.

2023'ün aralık ayında 168 bin 421 araç satışı yapılmıştı. Böylece satışlar ocak ayında aylık bazda yüzde 7,9 artış gösterdi.

En çok satılan 10 marka

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 258 satış ile Fiat oldu. Bunu 20 bin 339 ile Volkswagen ve 20 bin 125 ile Renault takip etti.

Satış sıralamasında 19 bin 183 adetle Ford dördüncü, 15 bin 538 ile BMW beşinci oldu. Opel 8 bin 300, Hyundai 8 bin 47, Peugeot 7 bin 833, Citroen 7 bin 445 ve Mercedes-Benz 7 bin 423 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 181 bin 774 aracın yüzde 76,2'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.

Binekte Egea tercihi devam etti

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 151 bin 124 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 11 bin 328 ile ocak ayının en çok tercih edilen modeli oldu.

Egea'yı, 7 bin 222 ile BMW 5 Serisi, 6 bin 945 ile Megane, 5 bin 645 ile Passat, 5 bin 466 ile Clio, 4 bin 586 ile Focus, 4 bin 415 ile Civic, 4 bin 78 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 651 ile Corolla ve 3 bin 357 satışla da Astra takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 37,5'ini oluştururken, son 6 yıldır (2018-2023) pazar payı yüzde 1,8 olan BMW 5 Serisi'nin geçen ay ilk 10 model içinde yüzde 4,8 pazar payıyla ikinci sırada yer alması dikkati çekti.

Hafif ticaride Doblo satışları ilk sırada

Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 650 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Fiat Doblo 3 bin 882 adetle ayın en çok tercih edilen modeli oldu. Ford Transit/Tourneo Courier 3 bin 509 ile ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 134 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 901 satışla Ford Transit, 1792 ile VW Cady, 1754 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1483 satışla VW Transporter, 1224 ile Renault Kangoo, 1027 ile Citroen Berlingo ve 976 adetle de Peugeot Partner izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.