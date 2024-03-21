Türkiye'de İkinci El Araç Pazarında Volkswagen Öne Çıktı

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Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Tourneo Courier tercih olarak öne çıktı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı.

Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

En çok satılan 10 marka

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 857 satış ile Volkswagen oldu. Böylece Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e devretti.

Volkswagen'i 20 bin 309 ile Renault ve 19 bin 552 ile Fiat takip etti.

Satış sıralamasında 17 bin 239 adetle Ford dördüncü, 9 bin 499 ile BMW beşinci oldu. Opel 9 bin 153, Peugeot 8 bin 470, Hyundai 8 bin 192, Mercedes-Benz 8 bin 174 ve Toyota 6 bin 646 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 170 bin 457 adet aracın 75,7'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.

Binekte Egea zirveyi bırakmıyor

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 139 bin 46 binek otomobil satışı gerçekleşti. Fiat'ın Egea modeli 7 bin 374 adetle ocak ayında olduğu gibi şubatta da en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.

Egea'yı, 6 bin 319 ile Clio, 6 bin 106 satışla Passat, 5 bin 959 ile Megane, 4 bin 429 ile Focus, 4 bin 321 satışla Corolla, 3 bin 720 satışla Astra, 3 bin 313 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 221 ile Polo ve 3 bin 54 satışla BMW 5 Serisi takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

Hafif ticaride Ford Tourneo Courier ilk sıraya yerleşti

Çevrim içi pazarda geçen ay 31 bin 411 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Ford Tourneo Courier 19 adet fazla satış gerçekleştirerek 3 bin 907 ile Fiat Doblo'yu geçti ve ayın en çok tercih edilen modeli oldu.

Fiat Doblo 3 bin 888 ile ikinci, Fiat Fiorino da 3 bin 424 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 471 satışla Ford Transit, 1976 ile VW Cady, 1923 satışla Ford Tourneo Connect, 1432 ile VW Transporter, 1312 ile Renault Kangoo, 1028 ile Citroen Berlingo ve 1024 adetle de Peugeot Partner izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.