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Türkiye'de İlk Kez Albino Çakal Görüldü - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Kez Albino Çakal Görüldü

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldüğünü duyurarak, görüntüsünü paylaştı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız' dedi.

21.01.2024 - 16:05,
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldüğünü duyurarak, görüntüsünü paylaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi. (DHA)

Türkiye\'de İlk Kez Albino Çakal Görüldü
Kaynak: DHA
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