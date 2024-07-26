Türkiye'de İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi konuşmasına tepki - Son Dakika
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Türkiye'de İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi konuşmasına tepki

Türkiye\'de İsrail Başbakanı\'nın ABD Kongresi konuşmasına tepki

Sakarya, Bolu ve Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi. Milli İrade Platformu öncülüğünde toplananlar, Netanyahu'nun açıklamasını protesto etti. Açıklamalarda, Gazze'deki soykırımın kınandığı ve Türkiye'nin Filistin mücadelesine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

26.07.2024 16:27
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Sakarya, Bolu ve Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken ABD'nin Netanyahu'yu ülkesine davet ederek Parlamentoda konuşma imkanı sunduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlandığını belirten Bakır, "ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi, bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir." diye konuştu.

Bakır, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşulda destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık da boykot ve dayanışma çağrısı yaptı.

Bolu

Bolu'da Milli İrade Platformu tarafından cuma namazının ardından Kadı Cami önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresini bu eylem nedeniyle şiddetle kınadıklarını vurguladığı söyledi.

Yılmaz, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz." dedi.

Filistin ve Gazze'ni yalnız olmadığının altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin Filistin mücadelesine her koşulda destek vermeyi sürdüreceğini, Milli İrade Platform olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Grup, basın açıklamasının ardından dua ettikten sonra dağıldı.

Düzce

Düzce'de Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde İsrail'i kınayan pankartla cuma namazından sonra Cedidiye Camisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Kudret Koz, Netanyahu'nun ABD Parlamentosu'nda ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir." dedi.

Zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Koz, "Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat, er ya da geç zafer kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi konuşmasına tepki - Son Dakika

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