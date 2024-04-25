Türkiye\'de lisans eğitimi almak isteyen lise öğrencilerine yönelik İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı açıldı

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Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen lise öğrencilerine yönelik 2. İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde açıldı.

İletişim Fakültesindeki fuarda, Ankara'daki Gazi ve Ankara Medipol, Konya'daki KTO Karatay, İstanbul Gedik, İstanbul Nişantaşı, Trabzon'daki Avrasya, Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu üniversiteleri stant açtı.

KTMÜ'nün de tanıtımının yapıldığı fuarda üniversiteler öğrenci adaylarını bilgilendirdi, avantajlarını anlattı ve tanıtım broşürü takdim etti.

Fuara, lise öğrencileri ilgi gösterdi.

"Öğrencileri ile üniversiteleri buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Fuara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk de katıldı.

Rektör Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'daki öğrencilerin yurt dışında okumak isterlerse Türkiye'nin üniversitelerini tercih etmelerini arzu ediyoruz. Türkiye'nin seçkin üniversiteleri burada. Öğrencileri ile üniversiteleri buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Günaydın, Türkiye'nin en eski ve köklü üniversitelerden biri olan Gazi'nin tanıtımını yaptıklarını belirterek, "Gazi Üniversitesi olarak Türk dünyasına önem veriyoruz. Türk dünyasına açılmak, tanınmak istiyoruz. Burada olduğum için üniversite ve kendi adıma çok mutluyum. Gazi Üniversitesinde eğitim almak için uluslararası sınavların birinde başarılı olmak yeterlidir. " ifadelerini kullandı.

Fuarı gezen lise öğrencisi Akbermek Cusubayeva, KTMÜ hakkında daha fazla bilgi almak için fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

Raihana Üsenova, Türk üniversitelerinde iyi eğitim verildiğini ve eğlenceli öğrenci hayatı olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Alina Rayeva, "Türk halkı, Kırgız halkı ile benzer mantaliteye sahiptir. Türkiye'de okumak, başka ülkelere göre daha çabuk adapte olmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

"Amacımız, öğrencilerin Türkiye'ye eğitim amaçlı gitmelerini sağlamaktır"

Fuarın organizatörü Hasan Özkaracalar, İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı'nın ilkini yine bu yıl Bişkek'te, daha sonra Almatı ve Taşkent'te yaptıklarını anımsattı.

Özkaracalar, Türk üniversitelerini, kardeş ve dost ülkelerde tanıtmanın önemine değinerek, "Amacımız, öğrencilerin Türkiye'ye eğitim amaçlı gitmelerini sağlamaktır." dedi.