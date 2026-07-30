Türkiye'de Orman Yangınlarına Mücadele - Son Dakika
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Türkiye'de Orman Yangınlarına Mücadele

Türkiye\'de Orman Yangınlarına Mücadele
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Tarım Bakanı Yumaklı, 115 orman yangınından 110'unun kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de dünden beri 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettiklerini, bu yangınlardan 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını belirterek, "Balıkesir-Edremit, Çanakkale-Ayvacık, Antalya- Kumluca olmak üzere üç yangın daha tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Orman yangınlarındaki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir-Edremit, Çanakkale-Ayvacık, Antalya-Kumluca olmak üzere üç yangın daha tamamen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Yumaklı, Balıkesir-Gömeç, Antalya-Kaş ve Muğla-Seydikemer yangınlarının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin gece boyunca karadan, gün ışığıyla birlikte de havadan müdahale ettiğini aktardı.

Gece saat 02.00 civarında Muğla Fethiye-Üzümlü'de yeni bir yangın çıktığını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Burası da çok sık ormanlarla kaplı bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Arkadaşlarımız hemen oraya da müdahale ettiler, sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürdüler. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Antalya-Alanya yangını başlamıştı. Maalesef rüzgar hızı saatte 50 kilometrelere çıkmıştı ancak 23.00 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek: Hem oradaki arkadaşlarımızın zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın cephe hattını sağlıklı şekilde kurmasını engelledi. Tecrübeli arkadaşlarımız sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldu. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek."

"Yangın alanına girilmemeli"

Yumaklı, mücadelelerinin son ateş sönene kadar devam edeceğini ifade ederek, şu anda 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'den fazla orman kahramanının sahada olduğunu bildirdi.

Düşük nemin, yüksek sıcaklığın ve şiddetli rüzgarın yangın için önemli üç ana unsur olduğuna işaret eden Yumaklı, özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerinde çok ciddi rüzgarın etkili olacağını söyledi.

Yumaklı, vatandaşları da uyararak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu sadece bir orman yangını değil. Yangınların yüzde 70'ten fazlası orman dışında başlayarak ormana sirayet ediyor. Bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var, bunları da unutmamak lazım. Yangın konusu bir tecrübe, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Orman Yangınlarına Mücadele - Son Dakika

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