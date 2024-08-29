Türkiye'de Patates Araştırma Enstitüsü'nden Yeni Yerli ve Milli Çeşitler - Son Dakika
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Türkiye'de Patates Araştırma Enstitüsü'nden Yeni Yerli ve Milli Çeşitler

Türkiye\'de Patates Araştırma Enstitüsü\'nden Yeni Yerli ve Milli Çeşitler

Türkiye'deki Patates Araştırma Enstitüsü, melezleme programlarıyla yeni yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriyor. Enstitü, verim ve kalite özellikleri yüksek, sanayilik çeşitler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve 2026 yılında tescil ettirilerek sektöre kazandırılması hedeflenen bir çeşit geliştirmiştir.

29.08.2024 11:19
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TÜRKİYE'de patatesle ilgili ilk ve tek konu araştırma enstitüsü olan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde birçok patates çeşidi melezleme programına alınıp, binlerce melez tohum elde ediliyor. Bu melez tohumlardan elde edilen yeni yerli ve milli çeşitler, ülke tarımına kazandırılıyor. Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, " Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek verim ve kalite özellikleri yüksek, sanayilik yerli ve milli bir çeşit geliştirmiş ve tescile sunmuştur. Çeşidimiz, şu anda tescil aşamasında olup 2026 yılının başlarında tescil ettirilerek en kısa sürede sektöre kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor. Enstitüde kurulan özel seralarda birçok patates çeşidi melezleme programına alınıp, binlerce melez tohum elde ediliyor. Melez tohumlardan uzun yıllar süren ıslah çalışmaları neticesinde yeni yerli ve milli çeşitler elde edilerek ülke tarımına kazandırılıyor.

'İTİNALI ŞEKİLDE MELEZLEMELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Yerli ve milli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında bu yıl da enstitümüzde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladık. Üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini melezleme programlarına alarak, bu çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı olan yemeklik çeşitlere ağırlık vererek birçok patates çeşidi tescil ettirdik ve bu çeşitleri sektöre devrederek ülke tarımına kazandırdık" dedi.

'ISLAH ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Uğur Pırlak, "Yeni dönemde enstitümüz, son yıllarda patates sektörünün taleplerini dikkate alarak parmak patates, cips ve nişasta üretimine uygun yerli ve milli sanayilik çeşitlerin geliştirilmesi çalışmalarına başlamıştır. Enstitümüz, verimi ve kalite özellikleri yüksek, hastalıklara dayanıklı, sektörde tutulan, depo dayanımı yüksek olan sanayilik çeşitler üzerinde melezleme ve ıslah çalışmalarına ara vermeden halihazırda devam etmektedir. Bu kapsamda enstitümüz yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek verim ve kalite özellikleri yüksek, sanayilik yerli ve milli bir çeşit geliştirmiş ve tescile sunmuştur. Çeşidimiz, şu anda tescil aşamasında olup 2026 yılının başlarında tescil ettirilerek en kısa sürede sektöre kazandırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

'ENSTİTÜ, SEKTÖRE ROL MODEL'

Enstitünün yaptığı çalışmalarla, geliştirmiş olduğu çeşitlerle her zaman patates sektörünün sorunlarının çözümünde ilkleri gerçekleştirdiğini ve sektöre rol model olduğunu kaydeden Pırlak, "Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü patates ıslah programı, dinamik bir ıslah program olup, bu kapsamda değişen ihtiyaçlara yönelik olarak her yıl ebeveyn seçimi, melezleme, GPT üretimi, fide generasyonu tek yumru klon üretimi, erken ve geç generasyon seleksiyon çalışmaları ile adaptasyon ve bölge verim denemelerini 2005 yılından bugüne kadar aralıksız yürütmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

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