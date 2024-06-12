Türkiye'de Sadece 4 İlde Kaydedilen Endemik Kelebek - Son Dakika
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Türkiye'de Sadece 4 İlde Kaydedilen Endemik Kelebek

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası'nda, 2 bin 150 rakımda yaşayan Çokgözlü Diana Mavisi kelebeği kayıt altına alındı. Türkiye'de sadece 4 ilde bulunan bu endemik tür, kelebek gözlemcileri ve fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Van Gölü Havzası'nın zengin florası ve yüksek rakımı, birçok kelebek türüne ev sahipliği yapmaktadır.

12.06.2024 11:32
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2 bin 150 rakımda endemik kelebek kaydı

Türkiye'de sadece 4 ilde kaydı bulunan Çokgözlü Diana Mavisi kelebeği kayıt altına alındı

BİTLİS - Türkiye'de sadece 4 ilde yaşadığı bilinen ve yüksek rakımdaki alanlarda uçan Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini görüntülemek için kilometrelerce yol kat eden kelebek gözlemcileri, 2 bin 150 rakımdaki Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası'nda kelebeği görüntülemenin sevincini yaşadı.

İklim özellikleri, zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, birçok bitki çeşidinin bir arada bulunduğu doğada, yüzlerce kelebek türünü de barındırıyor. Türkiye'de tespit edilen 400 dolayında kelebek türünden 230'una yaşam alanı sunan havza, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Avrupa'da en fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Türkiye'de kelebek gözlemcileri, sadece 4 ilde yaşadığı bilinen Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini kayıt altına almak için kilometrelerce yol kat etti. Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 150 rakımdaki yaylaya çıkan kelebek gözlemcileri ve fotoğrafçılar, yaptıkları alan taraması sonucu yaşam alanları az olan ve endemik türler arasında bulunan Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini görüntülemeyi başardı.

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğinin Türkiye'de çok az alanda görülen bir tür olduğunu söyledi. Subaşı, "Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası'na Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmeye geldik. Çokgözlü Diana Mavisi kelebeği Türkiye'de çok az alanda görülebilen kelebek türlerinden birisi. Benim bildiğim kayıtlar Gümüşhane, Kayseri, Muş ve Bitlis'tedir. Ama en rahat çekilen alanlardan birisi Adilcevaz Sütey Yaylası'dır. Arkadaşlarla birlikte alana geldik sonra epey bir arama neticesi sonrası kelebeğin fotoğraflarını çekebildik. Bende yine aynı şekilde çok güzel fotoğraflarını çektim Diana Mavisi kelebeğinin. Sütey Yaylası yaklaşık 2 bin 150 metre rakımda. Bu kelebek yüksek rakımda uçan kelebek türlerinden birisi. Bu kelebeği görmek isteyenlerin Adilcevaz'ın Sütey Yaylası'na uğramaları gerekiyor" dedi.

"301'nci kelebek kaydımı aldım"

Kırklareli'nden gelen kelebek gözlemcisi Ufuk Karaca da, yaptıkları alan taraması sonucu Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmeyi başardıklarını ve 301'inci kelebek kaydını Sütey Yaylası'nda kayda aldığını söyledi. Karaca, "2010 yılından beri kelebek gözlemcisiyim. Kırklareliliyim, Lüleburgaz'da oturuyorum. Kırklareli'nden sadece buradaki Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmek için geldim. Şimdiye kadar Türkiye'de 300 tür gördüm ve fotoğrafladım. Bu Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) 301'in tür oldu. 2 bin 150 rakımdayız Sütey Yaylası denilen bir yer. Çok güzel, Süphan Dağı'nın arkası, sadece manzara için gelmeye değer bir yer. Polyommatus Diana'nın güzel fotoğraflarını çektik. Kaydımızı aldık, hedefime ulaştım. Sadece bu tür için gelmiştim ve gördük" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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