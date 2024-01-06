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Türkiye'de son 20 yılda eğitimde büyük ilerleme kaydedildi - Son Dakika
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Türkiye'de son 20 yılda eğitimde büyük ilerleme kaydedildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye'de son 20 yılda eğitimde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Yılmaz, öğretmen sayısının 800 bine yaklaştığını ve eğitim altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Türkiye\'de son 20 yılda eğitimde büyük ilerleme kaydedildi
06.01.2024 - 10:45,
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MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "20 yılda Türkiye'de eğitimde çok büyük mesafeler alındı. Türkiye'de 1923-2003 tarihleri arasında 530 bin kadar öğretmen atanmışken, 20 yıl içerisinde alınan öğretmen sayısı 800 bine yaklaştı" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Burdur'da Vali Türker Öksüz'ü ziyaret etti. Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda okul müdürleriyle görüştü. Yılmaz, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yılmaz, "20 yılda Türkiye'de eğitimde çok büyük mesafeler alındı. Türkiye'de 1923-2003 tarihleri arasında 530 bin kadar öğretmen atanmışken, 20 yıl içerisinde alınan öğretmen sayısı 800 bine yaklaştı. 20 yılda ciddi anlamda derslik sayısı, eğitim teknolojilerinde, sınıfların okulların donatımı, öğrencilerimizin eğitim materyali, eğitim teknolojileri ile ilgili sorun bulunmamakta. Öğretmen açığı ciddi anlamda kapatılmış durumda ve önümüzde sürekli bir hedef var. Önce Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar konulan bir hedef, şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü Türkiye hedefi var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Nazif Yılmaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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