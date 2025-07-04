Türkiye'de tedavi gören Gazzeli doktor, iyileşip mesleğine geri dönmek istiyor - Son Dakika
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Türkiye'de tedavi gören Gazzeli doktor, iyileşip mesleğine geri dönmek istiyor

Türkiye\'de tedavi gören Gazzeli doktor, iyileşip mesleğine geri dönmek istiyor
04.07.2025 11:11
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ailesinden çok sayıda kişiyi ve yürüme yetisini yitiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Alnweiri, tedavi sürecinde ilerleme kaydederek mesleğine dönmeyi hedefliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ailesinden çok sayıda kişiyi ve yürüme yetisini yitiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Alnweiri, tedavi sürecinde ilerleme kaydederek mesleğine dönmeyi hedefliyor.

Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yaparken 29 Ekim 2023'te düzenlenen saldırıda hamile eşi, 3 yaşındaki oğlu, anne ve babası, kardeşleri ile iki yeğenini kaybeden Alnweiri, patlamada ağır yaralandı.

Omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle yürüyemez hale gelen Alnweiri, Gazze'deki ilk müdahalelerin ardından fizik tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Ankara'da tedavisi süren 34 yaşındaki Alnweiri, AA muhabirine, hem ailesini yitirdiği saldırıyı hem de yeniden hayata tutunma mücadelesini anlattı.

Ailesinde eşi acil servis doktoru, kız kardeşi hemşire, eniştesi ise diş hekimi olan Alnweiri, Gazze'de önce Avrupa Hastanesi'nde, ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yaptı.

Saldırının olduğu gün sabaha karşı hastaneden çıktığını belirten Alnweiri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eve dönmeden önce eşimi aradım, 'Bakkaldan bir şey ister misin?' diye sordum. 'Oğlumuza çikolata ve şeker al.' dedi ama onları bulamayınca cips aldım. Eve döndüm, biraz akrabalarla görüştüm, sonra uyudum. Uyandığımda taşların altındaydım, nefes alamıyordum. Akrabalarım 'Bu adam yaşıyor.' diye bağırıyordu. Beni çıkardılar. 'Eşim ve oğlum nerede?' diye sordum, kimse cevap vermedi. Sonra El-Avde Hastanesine, ardından Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüm. Orada ameliyat yapılamayınca Gazze-Avrupa Hastanesine sevk ettiler. Orada ameliyat oldum. Doktorlar bana bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi."

" Filistin'de şartlar uygun hale geldiğinde dönmek istiyorum"

Gazze'deki müdahalenin ardından yaklaşık 1,5 ay sonra fizik tedavi için Türkiye'ye gelen Alnweiri, Ankara'daki tedavisinin ilk üç ayında sağ bacağını sınırlı da olsa hareket ettirmeye başladı. Sol bacağında ise ilk başta hiç hareket yokken, zamanla yüzde 60 oranında iyileşme sağlandı.

Hastaneye geldiğinde sol bacağını hiç hareket ettiremediğini belirten Alnweiri, "Doktorlar, artık değnek ve cihazlara mahkum kalacağımı söyledi ama zamanla dizimde hafif hareket başladı. Şimdi sol bacağımın yüzde 60'ı çalışıyor. İnşallah bu oran artacak ve yürüyebileceğim." dedi.

Gazze'de kısıtlı imkanlarla çalıştıktan sonra Türkiye'deki hastaneleri görünce çok etkilendiğini dile getiren Alnweiri, "Buradaki hastanelerde ilk dikkatimi çeken şey temizlikti. Doktorlar çok donanımlı ve eğitimli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de doktorluk yapmak için denklik alması gerektiğinden bahseden Alnweiri, bu sürecin kolay olmadığını söyledi. İyileştikçe mesleğine dönmeye daha fazla inandığını vurgulayan Alnweiri, "Filistin'de şartlar uygun hale geldiğinde ülkeme dönmek istiyorum çünkü ailem orada şehit oldu, hatıralarım orada. Ama o güne kadar Türkiye'de görev yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Şehit sayısı açıklanandan fazla"

Alnweiri, Gazze'deki sivil kayıpların resmi rakamların çok üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Birçok kişi enkaz altında kaldı, bazılarına ulaşmak mümkün olmadı. İlaç bulamayıp hastalıktan ölenler şehit sayılmıyor. Saldırılarda yaralanıp aylar sonra ölenler de kayıtlara geçmeyebiliyor. Bu yüzden gerçek şehit sayısı açıklanandan çok daha fazla." bilgisini paylaştı.

Yaşadığı acılara rağmen umudunu kaybetmeden hem iyileşmeye hem de mesleğine dönmeye çalışan Alnweiri, "İnsanlara yardım etmek, iyileştirmek benim mesleğim. En büyük isteğim, yeniden ayağa kalkıp doktor önlüğümü giymek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, ankara, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de tedavi gören Gazzeli doktor, iyileşip mesleğine geri dönmek istiyor - Son Dakika

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