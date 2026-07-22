Türkiye'de 'Üreten Sağlık' Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye'de 'Üreten Sağlık' Dönemi Başlıyor

Türkiye\'de \'Üreten Sağlık\' Dönemi Başlıyor
22.07.2026 23:59
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıkta hizmet odaklılıktan üretime geçişi vurguladı. Araştırmalara destek sözü verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, sağlıkta üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa 'Üreten Sağlık' dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni (İBG) ziyaret etti.

Memişoğlu, İBG'de yaptığı konuşmada, bu merkezin Türkiye'nin sağlık alanında bilgi ve teknoloji üreten en önemli araştırma merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapıya ve nitelikli insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden Memişoğlu, hizmet sunumundaki başarının üretimle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, bu merkezleri sadece bilim yapmak için değil, dünyada yeni bir şey söyleyip yeni bir şey üretebilmek için bilginin ve araştırmanın yapıldığı merkezler olarak tanımladı.

Araştırma merkezlerinin yalnızca fonlarla değil, ürettikleri bilgiyle de sürdürülebilir bir ekosistem oluşturması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Türkiye, sağlıkta üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa 'Üreten Sağlık' dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojisini ve sağlık endüstrisini geliştirecek en önemli gücün bilim insanları olduğunu vurgulayarak, araştırmacılara her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

TÜSEB aracılığıyla 960 kamu hastanesi araştırmacıların kullanımına sunuldu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bu süreçte araştırmacıların yanında olacağını aktaran Memişoğlu, "Yeter ki yeni şeyler söyleyin, yeni şeyler üretin." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) araştırmaların ürüne dönüşmesini sağlayacak süreçlerde bilim insanlarına destek vereceğini bildirerek, TÜSEB aracılığıyla 960 kamu hastanesinin klinik araştırmalar için araştırmacıların kullanımına sunulduğunu, ayrıca TÜSEB tarafından onaylanan klinik çalışmaların hasta maliyetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Araştırmacılar ile yatırımcı, sanayici ve fon sağlayıcıları buluşturmak amacıyla Üreten Sağlık Portalı'nın oluşturulduğunu aktaran Memişoğlu, bilim insanlarının geliştirdikleri projeleri bu platform üzerinden paylaşabileceklerini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, "Siz üretin, ürettiğinizi biz sanayiye verelim. Gerekirse sanayici, yatırımcı bulacağız." açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarının pazarlama veya ticari süreçlerle değil, araştırma ve üretimle ilgilenmesi gerektiğine işaret eden Memişoğlu, "Bilim insanı çalışırken ekonomik kaygı duymayacak. Sizin işiniz laboratuvarda üretmek. O ekosistemi kurmak bizim görevimiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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