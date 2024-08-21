Türkiye\'de Yalnızca Bilecik\'in Pazaryeri İlçesinde Şerbetçi Otu Hasadı Başladı

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Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadı ilçe genelinde başladı.

Çok yıllık endüstriyel bir bitki olan şerbetçiotunun, ilçedeki yaklaşık 1400 dekarlık alanda "aroma", "brewers gold", "Erciyes", "Ege" ve Pazaryeri" cinslerinin üretimi yapılıyor.

Bölgedeki çiftçilerce nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitki, ağustostaki hasadın ardından ilçedeki Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor.

Ürünün "aroma" cinsinin kilogram fiyatı 69, diğer cinslerinin ise 67 lira olarak belirlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, şerbetçi otunun sadece Pazaryeri'nde üretiminin yapıldığını hatırlattı.

Bu ürünün ilaç sanayinde de kullanıldığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Yatıştırıcı özelliğinden dolayı çocukların rahat uyumasını sağlar. Yöre halkı hem çocuklarına şerbetçi otu yastıkları yapar hem de mayalama özelliğinden dolayı ekmek mayalarında kullanır. Biz de Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor."

Tekin, şerbetçi otunun 1974'ten bu yana bölgenin ana gelir kaynaklarından birini teşkil ettiğini, ilçenin yüzde 80'e yakınının bu sektörden emekli olduğunu sözlerine ekledi.

"İnşallah iyi bir gelir elde edeceğiz"

Üreticilerden Orhan İlhan da 40 senedir şerbetçi otu yetiştirdiğini belirtti.

Yaklaşık 8 dönüm alanda üretim yaptığını anlatan İlhan, "Mahsuller oluştu, fabrikada sıram da geldi. Hasada başladık, devam ediyoruz. Traktöre yükleyerek toplama makinelerine götüreceğiz. Yarın hasadı bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah iyi bir gelir elde edeceğiz." dedi.

OT-GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozpınar ise ürünü yaş halde teslim aldıklarını, ardından kurutmaya tabi tuttuklarını bildirdi.

Şerbetçi otlarını sezon sonuna kadar soğuk hava depolarında beklettiklerini kaydeden Kozpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra 'peletleme' kısmımız var. Akabinde satışa sunuyoruz. Kooperatifimizin 300 kadar üyesi var, bunların yaklaşık 100'ü aktif. Şerbetçi otu, her alanda kullanılabilecek bir bitki. Gerekli çalışmaların yapılarak kullanım alanının yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Pazaryerlilerin yüzde 80'inin sigorta girişleri buradan. Çoğu kişi buradan emekli oldu."

Kozpınar, geçmiş yıllarda şerbetçi otunun pek çok ilde ekildiğini, iklim koşulları sebebiyle en iyi verimin Pazaryeri'nde alındığını aktardı.

Kar yağışlarının şerbetçi otunun rekoltesine olumlu yansıdığını vurgulayan Kozpınar, "Son yıllarda kar olmaması nedeniyle verimde düşüş var. Türkiye'de sadece burada yetiştiriliyor. Kanser tedavisinde de kullanıldığını biliyoruz." diye konuştu.