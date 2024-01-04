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Türkiye'deki Siyasi Partilerin Üye Sayıları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'deki Siyasi Partilerin Üye Sayıları Açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 141 siyasi partinin en fazla üyeye sahip olanı AK Parti oldu. AK Parti'nin 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunurken, CHP 1 milyon 428 bin 800 üye ve İYİ Parti 508 bin 578 üye ile sıralandı. Diğer partilerin üye sayıları da açıklandı.

Türkiye\'deki Siyasi Partilerin Üye Sayıları Açıklandı
04.01.2024 - 12:04,
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 141 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 486 bin 896, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı ise 19 bin 855.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Partinin 342 bin 256, Yeniden Refah Partisinin 365 bin 767, Saadet Partisinin 243 bin 312, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 146 bin 820, Büyük Birlik Partisinin ise 112 bin 277 üyesi bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 24 bin 240, Gelecek Partisi 70 bin 451, Memleket Partisi 66 bin 738, Türkiye İşçi Partisi 43 bin 206, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 846, Vatan Partisi 13 bin 955, Zafer Partisi 43 bin 515, Demokratik Sol Parti 25 bin 570, Hür Dava Partisi 13 bin 741.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.

Kaynak: AA
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