Türkiye'den ABD’nin Suriye Kararına Destek - Son Dakika
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Türkiye'den ABD’nin Suriye Kararına Destek

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terör listesinde çıkarmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin bu adımı uzun süredir desteklediği vurgulanan açıklamada, ABD'nin bu kararıyla birlikte, Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını bildirmişti. ABD, Suriye'yi 1979'da "teröre destek veren ülkeler" listesine almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den ABD’nin Suriye Kararına Destek - Son Dakika

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