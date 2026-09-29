Türkiye\'den FAO\'ya Antalya\'yı orman yangınlarında uluslararası koordinasyon merkezi olarak kullanma önerisi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO), Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerde ve bölgede yaşanabilecek büyük orman yangınlarında koordinasyon merkezi olarak kullanılabileceğini ilettiklerini söyledi.

Genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'da düzenlenen Ormancılık Komitesinin 28. Oturumu'na (COFO 28) katılan Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki temaslarını değerlendirdi.

COFO 28 boyunca orman yangınlarıyla mücadele, ormanların sürdürülebilirliği ve toplum sağlığı ile gıdaya etkilerinin konuşulduğunu aktaran Karacabey, Türkiye'nin hem orman varlığını bugün itibarıyla ülke yüz ölçümünün yüzde 30'una çıkardığını, hem de 23,4 milyon hektar orman varlığıyla, FAO'nun raporlarına göre orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünyada 4. sırada olduğuna dikkati çekti.

Karacabey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlattığı ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kampanyaları sayesinde dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler kategorisinde Türkiye'nin, Avrupa'da ilk, dünyada ise üçüncü sırada olduğunu vurguladı.

Karacabey, Türkiye'nin ormanlarının yüzde 90'ından fazlasının doğal ormanlar olması nedeniyle de orman ekosisteminin, toplum sağlığına ve gıdaya doğrudan ve dolaylı katkıları bakımından büyük zenginliğe sahip olduğunu anlattı.

Dünya genelinde insanların gıdaya erişiminde, gıda güvenliğinin sağlanmasında ve doğrudan gıda maddelerinin üretilmesinde ormanların, insanlığın yüzde 30'una hitap ettiğine dikkati çeken Karacabey, "Bir deyim vardır biliyorsunuz, 'Ormanlar tarımın sigortasıdır' diye. Toprağın korunmasında ve tarımda kullanılan suyun kaynağını oluşturması bakımından ormanlar son derece önemli. Biz de bu toplantılar sırasında FAO'nun bünyesindeki COFO sırasında da bunu özellikle vurguladık." diye konuştu.

Karacabey, Türkiye'nin 1839 yılından bu yana ormancılık alanındaki bütün tecrübesini, FAO üyeleriyle paylaşmaya hazır olduklarını, ayrıca onların da ormancılık alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini dile getirdi.

Antalya için FAO üyelerine çağrı

Karacabey, bu toplantı vesilesiyle FAO'ya üye ülkelere çağrıda bulunduklarını belirterek, "Antalya'da Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezimiz var. Bu merkezi aynı zamanda Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkelerde ve bölgemizde yaşanabilecek büyük orman yangınlarıyla mücadele koordinasyon merkezi olarak kullanabileceğimizi FAO'ya ilettik." ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki orman yangınlarında, ülkelerin bununla tek başlarına, kendi imkanlarıyla baş etmesinin mümkün olmadığının görüldüğüne dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:

"Biz, Antalya'daki bu merkezin, ortak eğitimlerin yapılacağı, ortak risklerin değerlendirileceği ve ortak çalışma imkanlarının konuşulacağı bir merkez haline getirilmesi konusunu da muhataplarımıza ifade ettik. FAO ile birlikte bunun çalışmalarını da başlattık. İnanıyorum ki Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezimiz sadece ülkemiz ormancılığı için değil, öncelikle bölgemiz daha sonra da dünya ormancılığı için önemli bir işlev görecek hale gelir."