Türkiye'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi

Türkiye, Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. A-400 M uçağı, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştıktan sonra yardımları teslim etmek için hazırlıklara başladı.

14.02.2024 15:17
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TÜRKİYE'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü. Uçak, Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

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HABER: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-

Türkiye\'den Gazze\'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi - Son Dakika
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