İklim Elçileri Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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İklim Elçileri Ankara'da Buluştu

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden seçilen iklim elçisi gençler, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) öncesi Ankara'da buluştu. Gençler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) süreçlerine seslerini iletmek için etkinlikler düzenledi.

10.09.2024 11:17
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Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden seçilen iklim elçisi gençler, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) öncesi Ankara'da buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her yıl üniversitelerden seçilmiş temsilci gençlerden oluşan iklim elçileri, bu yıl 11-24 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek COP 29 öncesi Yerel Gençlik Konferansı'nda (LCOY) bir araya geldi.

Gençlerin seslerini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) süreçlerine iletmek için hazırlanan etkinlikler 200'den fazla katılımcıyla 2 gün sürdü.

Etkinliğin açılış konuşmasını Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde A. Ahonsi, UNICEF Türkiye ADAP Bölüm Başkanı Chizuru Iwata ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yaptı.

Bakan Yardımcısı Suver, iklim değişikliğinin en çok gençlerin geleceğini etkilediğini belirterek, "İklim elçilerimiz tarafından düzenlenen Yerel Gençlik Konferansı'yla genç arkadaşlarımız, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya için fikirleri geliştirerek iklim değişikliğiyle ulusal mücadelemizde katkıda bulunacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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