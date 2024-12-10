Türkiye'den İsrail'e Suriye Tepkisi

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(ANKARA) – Dışişleri Bakanlığı'nca İsrail'in Suriye topraklarında devam eden ilerleyişine ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden ilerleyişine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."