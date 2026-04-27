Türkiye'den Lübnan'a 730 ton insani yardım ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay'ın, Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileler için gönderdiği 730 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi, başkent Beyrut'a ulaştı. Yardımlar arasında 7 bin 200 çadır, gıda ve barınma malzemeleri ile hijyen kolileri bulunuyor.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan'da 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, Türkiye'nin daha önce de büyük yardımlar gönderdiğini, bu kez de 7 bin 200 çadır, 10 binden fazla yiyecek kolisi, 28 bin battaniye ve bin hijyen kolisi sağladıklarını söyledi. Lütem, yardımların Lübnan makamlarına teslim edileceğini ve Türkiye'nin insani yardımda dünya lideri olduğunu vurguladı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Türkiye'ye teşekkür ederek, yardımların yerinden edilen aileler için hayati önem taşıdığını belirtti. İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki ise Türkiye'nin insani ve siyasi desteğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.