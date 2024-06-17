Türkiye'den Nijer'e Yardım Organizasyonları Memnuniyetle Karşılanıyor - Son Dakika
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Türkiye'den Nijer'e Yardım Organizasyonları Memnuniyetle Karşılanıyor

Türkiye'den gelen vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) Nijer'de yürüttüğü yardım organizasyonları halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği gibi birçok STK ve vakfın Nijer'in farklı şehirlerindeki kurban dağıtımı sürüyor. Bölge halkı, zor günlerinde yanlarında olan Türkiye'ye yürüttükleri yardım organizasyonları dolayısıyla minnettarlıklarını dile getirdi.

17.06.2024 09:47
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Türkiye'den gelen vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) Nijer'de yürüttüğü yardım organizasyonları halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği gibi birçok STK ve vakfın Nijer'in farklı şehirlerindeki kurban dağıtımı sürüyor.

Bölge halkı, zor günlerinde yanlarında olan Türkiye'ye yürüttükleri yardım organizasyonları dolayısıyla minnettarlıklarını dile getirdi.

Nijerli Sita Hamidou, AA muhabirine, Türkiye'nin bu organizasyonları karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Yaklaşık 6 senedir Türkiye Diyanet Vakfı buraya gelerek yardım organizasyonunda bulunuyor. Her geçen yıl getirdikleri yardımlar artıyor. Türkiye'den gelen bu yardımlar halka dağıtılıyor." dedi.

Özellikle bu süreçteki tutumu dolayısıyla Nijer'deki Türk Büyükelçiliğine teşekkür eden Hamidou, her yıl yetkililerin gelerek kendileriyle ilgilenmesi karşısında ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Moussa Adamou ise Türkiye'ye Nijer'e verdiği yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Allah Türk halkından razı olsun. İnşallah daha çok yıllar bu yardımlar sürer." diye konuştu.

Djibrilla Alfary da Nijer halkı adına, Türkiye'den gelerek yardımda bulunanlara minnettarlığını dile getirerek, "Allah bu yardımı yapanlara kat kat fazlasını versin. İnşallah cennete giderler. Çünkü Türkler Nijer halkının iyi günde de kötü günde de yanında oldular." ifadesini kullandı.

Nijer ve Türkiye arasında iyi bir dostluğun olduğunu kaydeden Alfary, bunun hep sürmesini ve daha da güçlenmesi diledi.

Kaynak: AA

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