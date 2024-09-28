Türkiye'den Somali'ye İnsani Yardım Gemisi - Son Dakika
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Türkiye'den Somali'ye İnsani Yardım Gemisi

AFAD, Somali için insani yardım taşıyan 'İyilik Gemisi'ni yarın Mersin'den uğurlayacak.

28.09.2024 14:16
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), açlıkla mücadele eden Somali'ye yardım amacıyla hazırlanan "İyilik Gemisi", yarın Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, açlıkla mücadele eden Somali halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçtiği belirtildi.

Somali'de geçen yıldan beri aralıklarla devam eden sel felaketlerinin ülkede insani koşulları giderek elverişsiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi ve muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemlerinin Mersin Limanı'nda devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 3 bin tona ulaşan insani yardımları taşıyacak Türkiye'nin "İyilik Gemisi"nin yarın saat 15.00'te düzenlenecek törenle Mogadişu Limanı'na uğurlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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