Türkiye'den Yunanistan'a ve İran ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 3 terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'den Yunanistan'a ve İran ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 3 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a, İran ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadele edildiği vurgulandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG, birinin DEAŞ ve birinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

15.03.2024 14:07
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a, İran ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin terör örgütlerinden PKK/PYD/ YPG, 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Yunanistan'a ve İran ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 3 terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

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