Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a, İran ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin terör örgütlerinden PKK/PYD/ YPG, 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'den Yunanistan'a ve İran ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 3 terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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