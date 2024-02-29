Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır" dedi.
TÜİK, Ekim- Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı büyüme verilerini değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından X hesabında paylaşılan Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:
"Bugün açıklanan GSYH verilerine göre; ekonomimiz 2023 yılı son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdü. Böylece büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 gerçekleşirken, milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi. Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme, son çeyrekte de devam etti. Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısı, yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü.
"2024 YILINDA NET DIŞ TALEBİN BÜYÜMEYE POZİTİF KATKI VERDİĞİ ILIMLI VE DENGELİ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"
2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4.5 Büyüdü - Son Dakika
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