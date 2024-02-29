Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4.5 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4.5 Büyüdü

Türkiye Ekonomisi 2023\'te Yüzde 4.5 Büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Şimşek, güçlü şekilde desteklenen yatırım ve ihracatın daha nitelikli büyümeye yol aldığını belirtti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. Şimşek, 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı vereceği ılımlı ve dengeli bir büyüme beklediklerini söyledi.

29.02.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

TÜİK, Ekim- Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı büyüme verilerini değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından X hesabında paylaşılan Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Bugün açıklanan GSYH verilerine göre; ekonomimiz 2023 yılı son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdü. Böylece büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 gerçekleşirken, milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi. Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme, son çeyrekte de devam etti. Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısı, yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü.

"2024 YILINDA NET DIŞ TALEBİN BÜYÜMEYE POZİTİF KATKI VERDİĞİ ILIMLI VE DENGELİ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4.5 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4.5 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement