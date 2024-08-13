Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı - Son Dakika
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Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı

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Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, taraflar arasında önemli yakınlaşma sağlandığını belirtti. Üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

13.08.2024 18:58
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(ANKARA) - Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı" dedi. Bakan Fidan, süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı açıklamada görüşmelerde bazı spesifik çözüm yollarını ele aldıklarını belirtti. Fidan şöyle konuştu:

"Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk.Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı.Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı. Türkiye olarak hedefimiz, sadece Somali ve Etiyopya'nın değil, tüm bölgenin yararına olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir. İşbirliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz.

"Üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz"

Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız. Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz.

"Taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek"

Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üstlendi. Türkiye olarak, Başbakan Sayın Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud'un Ankara Süreci'nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı - Son Dakika

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