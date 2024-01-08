Türkiye, Gazze\'ye insani yardımlara tam destek veriyor

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Gazze için atanan Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ı kabul etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre, Büyükelçi Önal görüşmede Kaag'a Türkiye'nin BM'nin Gazze'ye "engelsiz, acil ve daha fazla insani yardım" ulaştırma çabalarına tam destek verdiğini aktardı.

Bugün göreve başlayan Kaag'ın Gazze'deki insani yardımları kolaylaştırma, denetleme ve teyit etme alanlarında çalışacağı bildirilmişti.

Guterres, 26 Aralık 2023'te BMGK'de kabul edilen 2720 sayılı kararda talep edilmesi üzerine "Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek" amacıyla Sigrid Kaag'ı Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü olarak atadığını duyurmuştu.