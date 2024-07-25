Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2024 Turnesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2024 Turnesi Başladı

Sabancı Vakfı destekli Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), şef Cem Mansur yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konserde, piyanist Daniel Ciobanu da yer aldı. Orkestra, Avrupa'da Hollanda, İtalya ve Almanya'da önemli sanat merkezlerindeki konserlerle turnesine devam edecek.

25.07.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Vakfınca desteklenen ve şef Cem Mansur'un yönettiği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2024 turnesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

Sabancı Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO'ya konserde, piyanist Daniel Ciobanu'ya eşlik etti.

Konserde Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, Ege Gür ve Sergey Prokofiev'in eserleri müzikseverlerle buluştu.

Ayrıca genç besteci Ege Gür'ün 2023 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına bestelediği "Görünmez Olanın İmgesi" ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

TUGFO turnesine Avrupa'da devam edecek

Türkiye'de konservatuvarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, yurt dışı turnesinde Hollanda, İtalya ve Almanya'da önemli sanat merkezlerindeki konserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Topluluk, yurt dışı turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Amsterdam'da Concertgebouw'da sahne alacak. 28 Temmuz'da İtalya'daki Salo Festivali'nde dinleyiciyle buluşacak orkestra, 30 Temmuz'da Venedik'te Scuola Grande di San Rocco'da konser verecek.

TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos'ta Berlin'de Konzerthaus konser salonunda gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Cem Mansur, Hollanda, Almanya, Gençlik, Türkiye, İtalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2024 Turnesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 14:05:55. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2024 Turnesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement