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Türkiye Golf Turu'nda 2'nci raunt müsabakaları başladı - Son Dakika
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Türkiye Golf Turu'nda 2'nci raunt müsabakaları başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu seçme müsabakaları, Antalya'da başladı. Yağış nedeniyle ertelenen müsabakalara 22'si erkek 40 sporcu katıldı. Turnuva yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek.

22.01.2024 - 14:23,
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Türkiye Golf Turu'nda 2'nci raunt müsabakaları başladı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu seçme müsabakaları başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 21-23 Ocak'ta planlanan TGF Türkiye Golf Turu seçme müsabakaları, dün yağış nedeniyle ertelendi. Antalya Golf Kulübü sahalarındaki organizasyon bugün 2'nci raunt müsabakalarıyla başladı. Müsabakalara Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK, Regnum Golf Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 22'si erkek 40 sporcu katıldı. Turnuva yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek. (DHA)

Türkiye Golf Turu\'nda 2\'nci raunt müsabakaları başladı
Kaynak: DHA
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Namık Kemal, Antalya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Golf Turu'nda 2'nci raunt müsabakaları başladı - Son Dakika
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