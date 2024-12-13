Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı

Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı

Hollanda'nın Büyükelçiliği, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

13.12.2024 00:46
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türk Hollanda Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerin, köklü bağlara sahip olduğunu hatırlattı.

Hollanda'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bozay, "Hollanda, son 100 yılda Türkiye için değerli bir müttefik ve vazgeçilmez bir ticaret ortağı olduğunu daha da kanıtladı." diye konuştu.

Bozay, dostluğun zor zamanlarda sınandığını belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollanda'nın Türkiye'ye verdiği desteğe dikkati çekti.

Dostluğun 100. yılı kapsamında 36 ilde 44 etkinlik düzenlendi

Büyükelçi Wijnands ise bu özel yıl kapsamında Türkiye genelinde 36 ilde 44 etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Hollanda'da da birçok etkinliğin yapıldığını dile getiren Wijnands, iki ülkenin Dışişleri ve Kültür bakanlıklarının yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

Wijnands, "400 yılı aşkın diplomatik ve ticari ilişkilerimiz var, şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Biz sadece dost değiliz, aynı zamanda NATO içinde yakın müttefikleriz ve bu, Avrupa'da daha da önemli hale geliyor." dedi.

Türkiye ve Hollanda'nın güçlü ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Wijnands, "Hollanda, Türkiye istatistiklerine göre bu ülkedeki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olmakla gurur duyuyor." diye konuştu.

İki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğunu dile getiren Wijnands, Türkiye ve Hollanda arasında 19 Ağustos 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın da 60. yılının kutlandığını hatırlattı.

Büyükelçi Ünal da bu yıl dostluğun 100. yılının kutlandığını belirterek, geçmişten bu yana iki ülke arasındaki ittifaka ve ticari ilişkilerin önemine değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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