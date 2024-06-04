Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı kutlandı

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Hollanda'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğunda, Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı dolayısıyla "İş Dünyası, İklim Değişikliği ve Su" konulu bir etkinlik düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, suyun önemi, iklim değişikliği ve küresel ısınma ele alındı.

"Yaşanan doğal afetlerin yüzde 90'ı suyla ilgili"

Burada konuşan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, etkinliğin "Hollanda ve Türkiye arasındaki 100 yıllık dostluk çerçevesinde" düzenlendiğini ve iş dünyası, iklim değişikliği ve su konusuna odaklandığını söyledi.

Uijterlinde, "Aslında ilişkilerimiz 100 yıldan çok daha eskiye dayanıyor. Aslında Hollanda'dan Türkiye'ye gelen ilk elçi 1612 yılında, yani 400 yıldan fazla bir süre önce geldi." ifadelerini kullandı.

Kuraklığın yaşandığı ve buna çözüm bulmak için çalışılan bir dönemde "su" konusunun önemine dikkati çeken Uijterlinde, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlarla başa çıkma konusunda eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, günümüzde yaşanan doğal afetlerin yüzde 90'ı suyla ilgili. Yüksek sıcaklık, yükselen deniz seviyeleri, okyanuslar, asitleşme, sel ve sıcaklık artışı, kuraklık dönemleri gibi aşırı hava olaylarıyla ilgili sorunlarla giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak su aynı zamanda tüm bu sorunlara çözüm bulmanın da anahtarıdır."

"Kurumlar arası çalışma, iletişim ve anlayış son derece önemli"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar, çağın en önemli riski olan iklim değişikliğinin dünyada yıkıcı etkiler bıraktığını dile getirdi.

Alemdar, "Bu krizin üstesinden gelebilmek için hükümetler arası, kurumlar arası çalışma, iletişim ve anlayış son derece önemlidir." dedi.

Karbon emisyonlarını nötr hale getirmenin dünyayı korumak için elzem olduğuna dikkati çeken Alemdar, iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü bozması nedeniyle suyun bu konuda da önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Alemdar, "Türkiye de bu krizden derinden etkileniyor. Geçen ay itibariyle Türkiye'nin neredeyse yüzde 70'inde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Uzmanlar ülkenin dörtte üçünün sürekli kuraklık riski altında olduğu konusunda uyarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi Sanayi Su Grubu Lideri Prof. Henri Spanjers, "Endüstriyel Su Kullanımı, Yeniden Kullanımı ve Tüketiminde Teknolojik Yenilikler" başlıklı bir sunum yaptı.

Etkinliğe, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.