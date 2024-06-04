Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı kutlandı

Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı kutlandı

Hollanda'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğunda, Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı dolayısıyla 'İş Dünyası, İklim Değişikliği ve Su' konulu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte suyun önemi, iklim değişikliği ve küresel ısınma ele alındı. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, etkinliğin Hollanda ve Türkiye arasındaki 100 yıllık dostluk çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Alemdar ise iklim değişikliğinin dünyada yıkıcı etkiler bıraktığını vurgulayarak, karbon emisyonlarını nötr hale getirmenin önemine dikkat çekti.

04.06.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğunda, Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı dolayısıyla "İş Dünyası, İklim Değişikliği ve Su" konulu bir etkinlik düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, suyun önemi, iklim değişikliği ve küresel ısınma ele alındı.

"Yaşanan doğal afetlerin yüzde 90'ı suyla ilgili"

Burada konuşan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, etkinliğin "Hollanda ve Türkiye arasındaki 100 yıllık dostluk çerçevesinde" düzenlendiğini ve iş dünyası, iklim değişikliği ve su konusuna odaklandığını söyledi.

Uijterlinde, "Aslında ilişkilerimiz 100 yıldan çok daha eskiye dayanıyor. Aslında Hollanda'dan Türkiye'ye gelen ilk elçi 1612 yılında, yani 400 yıldan fazla bir süre önce geldi." ifadelerini kullandı.

Kuraklığın yaşandığı ve buna çözüm bulmak için çalışılan bir dönemde "su" konusunun önemine dikkati çeken Uijterlinde, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlarla başa çıkma konusunda eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, günümüzde yaşanan doğal afetlerin yüzde 90'ı suyla ilgili. Yüksek sıcaklık, yükselen deniz seviyeleri, okyanuslar, asitleşme, sel ve sıcaklık artışı, kuraklık dönemleri gibi aşırı hava olaylarıyla ilgili sorunlarla giderek daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak su aynı zamanda tüm bu sorunlara çözüm bulmanın da anahtarıdır."

"Kurumlar arası çalışma, iletişim ve anlayış son derece önemli"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar, çağın en önemli riski olan iklim değişikliğinin dünyada yıkıcı etkiler bıraktığını dile getirdi.

Alemdar, "Bu krizin üstesinden gelebilmek için hükümetler arası, kurumlar arası çalışma, iletişim ve anlayış son derece önemlidir." dedi.

Karbon emisyonlarını nötr hale getirmenin dünyayı korumak için elzem olduğuna dikkati çeken Alemdar, iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü bozması nedeniyle suyun bu konuda da önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Alemdar, "Türkiye de bu krizden derinden etkileniyor. Geçen ay itibariyle Türkiye'nin neredeyse yüzde 70'inde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Uzmanlar ülkenin dörtte üçünün sürekli kuraklık riski altında olduğu konusunda uyarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi Sanayi Su Grubu Lideri Prof. Henri Spanjers, "Endüstriyel Su Kullanımı, Yeniden Kullanımı ve Tüketiminde Teknolojik Yenilikler" başlıklı bir sunum yaptı.

Etkinliğe, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, İstanbul, Hollanda, Beyoğlu, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:44:38. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Hollanda dostluk anlaşmasının 100. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement