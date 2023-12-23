Türkiye ve BAE Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması Yayımlandı

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Dubai'de 14 Şubat 2022'de imzalanmıştı.

Buna göre taraflar, özellikle anıtlar, miras, sanat, kütüphaneler ve yaratıcı endüstrilerle ilgili olmak üzere kültür alanında deneyim, bilgi ve uzmanlık alışverişi, tarafların kültür, dil, edebiyat, sanat ve miras alanındaki çalışmaları, kütüphaneler arası işbirliği, kültürel ve sanatsal faaliyet ve etkinliklere katılım konularında işbirliği yapacak.