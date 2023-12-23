 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye ve BAE Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve BAE Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında imzalanan Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma kapsamında taraflar, kültür, dil, edebiyat, sanat ve miras alanındaki çalışmaları paylaşacak, kütüphaneler arası işbirliği yapacak ve kültürel etkinliklere katılım konusunda işbirliği yapacak.

Türkiye ve BAE Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması Yayımlandı
23.12.2023 - 10:10,
Abone Ol

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Dubai'de 14 Şubat 2022'de imzalanmıştı.

Buna göre taraflar, özellikle anıtlar, miras, sanat, kütüphaneler ve yaratıcı endüstrilerle ilgili olmak üzere kültür alanında deneyim, bilgi ve uzmanlık alışverişi, tarafların kültür, dil, edebiyat, sanat ve miras alanındaki çalışmaları, kütüphaneler arası işbirliği, kültürel ve sanatsal faaliyet ve etkinliklere katılım konularında işbirliği yapacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Edebiyat, Sanat, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve BAE Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması Yayımlandı - Son Dakika


10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 11:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve BAE Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement