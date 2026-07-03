Türkiye ile Somali Arasında Denizcilik Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Somali Arasında Denizcilik Protokolleri İmzalandı

Türkiye ile Somali Arasında Denizcilik Protokolleri İmzalandı
03.07.2026 18:20
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Ankara Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi, Somali ile denizcilik alanında işbirliği protokolleri imzaladı.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ve Piri Reis Üniversitesi ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanlığı arasında denizcilik, deniz hukuku ve denizcilik eğitimi alanlarını kapsayan iki ayrı işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen imza törenine Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel ve birçok davetli katıldı.

Törende konuşan Önel, Türkiye ile Somali arasındaki kardeşliğin yaklaşık 470 yıl öncesine dayandığını belirterek iki ülke arasında ulaştırma, enerji, sağlık ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliği bulunduğunu anımsattı.

İmzalanan protokolle Somalili uzmanların Türkiye'de eğitim almasının, Türk uzmanların ise Somali'de eğitim vermesinin önünün açıldığını kaydeden Önel, işbirliğinin gelecekte daha geniş alanlara yayılacağına inandığını ifade ederek, katkılarından dolayı Bakan Nur'a teşekkür etti.

Bakan Nur ise imzalanan protokollerin Somali'nin denizcilik sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu, yaklaşık 3 bin 300 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkelerinin deniz hukuku ve denizcilik alanında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

DEHUKAM ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, deniz hukuku alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, Somalili kamu görevlileri ve liman otoritelerine uzmanlık eğitimleri verilmesi, uluslararası standartlarda kısa süreli uzmanlık ve mesleki sertifika programları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Taraflar ayrıca liman yönetimi, deniz emniyeti ve ilgili teknik alanlarda bilgi paylaşımı yapabilecek, ortak araştırma projeleri yürütebilecek ve DEHUKAM'dan teknik danışmanlık desteği alabilecek.

Protokol kapsamında üst düzey Somalili yöneticilere denizcilik politikaları, stratejik liman planlaması ve liman yatırımlarında kamu ve özel sektör işbirliği konularında eğitimler verilmesi de öngörülüyor.

Piri Reis Üniversitesi ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan ikinci protokol ise denizcilik eğitimi, liman yönetimi, deniz taşımacılığı, lojistik, AR-GE, akademik işbirliği, öğrenci ve personel hareketliliği ile uluslararası projeleri kapsıyor.

Protokol kapsamında Somali'nin denizcilik sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması amacıyla eğitim, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlenecek.

Somali'de denizcilik eğitim merkezi, simülasyon laboratuvarları ve uygulamalı eğitim altyapısının kurulmasına Piri Reis Üniversitesi teknik ve akademik destek sağlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ile Somali Arasında Denizcilik Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

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