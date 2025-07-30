Türkiye-İngiltere İlişkileri: Güvenlik ve Ticaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-İngiltere İlişkileri: Güvenlik ve Ticaret

30.07.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klaus Jurgens, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin Avrupa savunma mimarisine etkilerini ele alıyor.

Economyfirst Londra Direktörü Klaus Jurgens, gelişen Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerini ve bu gelişmenin Avrupa savunma mimarisinde oluşturabileceği etkiyi AA Analiz için kaleme aldı.

***

" Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'nın kavşağında yer alan Türkiye, İngiltere'nin Avrupa'daki ve NATO'nun kanatlarındaki güvenlik çıkarları için vazgeçilmezdir." İngiltere Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025'ten alıntı olan bu ifade, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Türkiye ziyareti öncesi ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir söylem mi, yoksa gerçekten daha yakın ilişkilerin temeli mi?"

Londra'nın stratejik üçlüsü: Çatışma, rekabet, işbirliği

İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından 2025 yılı Haziran ayında Parlamento'ya sunulan Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025, ülkenin stratejik bağlamını ve yol haritasını ortaya koyuyor. Özetle, Londra radikal belirsizlik çağında yönünü bulmak zorunda olduğunu vurguluyor. Başbakan, "Rus saldırganlığı kıtamızı tehdit ediyor" diyerek sözünü sakınmazken, Moskova'nın liderini de "Putin gibi tiranlar" sözleriyle nitelendiriyor. Buna karşın, belge çatışmadan uzak hedefleri detaylı biçimde ortaya koyuyor ve bunların birçoğu, Londra ile Ankara arasındaki mevcut ve genelde olumlu seyreden ilişkileri derinleştirmek için sağlam bir başlangıç noktası.

Bir yandan Londra, ulusal egemenliğini güçlendirmeyi planlarken, diğer yandan bu egemen devletlerin ancak ortak bir vizyon ve amaçla bir araya geldiklerinde güçlü olduklarını savunuyor. Çelişki gibi mi görünüyor? Yazının ilerleyen bölümlerinde bu soruya geri döneceğiz.

Typhoon'lar yolda

Başlangıçta yaptığımız gözleme geri dönersek, resmi İngiliz hükümeti belgesinde şu ifadeler yer alıyor: Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'nın kavşağında bulunan Türkiye, İngiltere'nin Avrupa'daki ve NATO'nun kanatlarındaki güvenlik çıkarları için kritik öneme sahiptir. Türkiye, güçlü askeri entegrasyonu ve savunma sanayi işbirliğiyle İngiltere'nin kilit NATO müttefiki ve ikili ortağı olmayı sürdürmektedir.

Bu ifadeye, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Ankara'ya hareketinden bir gün önce Londra'da yaptığı şu açıklama da eklenebilir: "Giderek daha istikrarsız bir hale gelen dünyada, İngiltere ve Türkiye en yakın dost ve ortak olarak kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki çatışmalara ve Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgaline barışçıl çözümler bulmak için birlikte çalışıyoruz. İlişkimiz doğrudan Türk ve İngiliz vatandaşlarına fayda sağlıyor: ülkelerimiz arasındaki ticaret binlerce kişiye istihdam yaratırken, güvenlik ve savunma alanındaki bağlarımız halklarımızın güvenliğini koruyor" [1].

Örneğin, Eurofighter Typhoon'ların Türkiye'ye ihracına yönelik anlaşma, bu çabaların somut bir çıktısı niteliğinde. Lammy'nin ziyaretinden sadece birkaç hafta sonra, iki ülkenin Savunma Bakanları İstanbul'da yeni bir anlaşmaya imza attı. İngiltere hükümetine göre, bu anlaşma NATO'nun ortak caydırıcılığını güçlendiriyor ve İngiltere ile Türkiye arasındaki yıllara dayanan savunma işbirliği ile giderek derinleşen sanayi bağlarını ileriye taşıyor. Typhoon programı tek başına İngiltere'de 20 bin kişiye istihdam sağlıyor; ihracatın ise binlerce ek iş yaratması ve hükümetin "Değişim Planı"na katkıda bulunması bekleniyor. İlgili Mutabakat Zaptı, Savunma Bakanı John Healey ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalandı.

Savunma işbirliği yükselişte, ikili ticaret de öyle

Sadece savunma alanına odaklanmak, resmin tamamını görmemizi engeller. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın 2024 yılında tüm sektörlerdeki ikili ticaret hacmi 28 milyar sterline (37,57 milyar ABD doları) ulaştı. Bu rakamın 15,29 milyar doları Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatından oluşuyor. Yani, iki ülke arasındaki ticaret neredeyse dengeli bir görünüm sergiliyor. Bu noktada vurgulamak gerekir ki, Türkiye uzun süredir ve özellikle Yeni Milenyum'un başlarından itibaren, "ucuz parça üreticisi" şeklindeki haksız imajı geride bırakarak, kendisini dünya çapında tanınan, üst düzey ve yüksek kaliteli nihai ürünler üreten bir ülke konumuna taşıdı. İngiltere-Türkiye ticaret dengesi de bu dönüşümün en güçlü göstergelerinden biri.

Hemen her sektörde üst düzey ürün ve hizmetlerin yanı sıra, sürekli artan yerli savunma sanayi üretim kapasitesiyle Türkiye, yakın gelecekte 8 milyar ABD doları seviyesine ulaşması beklenen savunma ve havacılık ihracatında (2024 rakam: 7,154 milyar dolar, bu da 2023'e kıyasla %29'luk bir artış anlamına geliyor) Birleşik Krallık'ın da önemli bir alıcı konumuna gelmesini sağlayabilir. Daha önce değindiğimiz Typhoon anlaşması, İngiltere'de 20 bin istihdam yaratıyor veya devamlılığını sağlıyor. Türkiye'nin savunma sanayi ise bugün yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlıyor ve sektörde 3 bin 500 şirket faaliyet gösteriyor [2].

Bu gelişmeler, Avrupa'nın temel güvenlik ve savunma politikalarını -hatta Türkiye'nin onlarca yıldır geciken AB üyeliğini- nasıl etkileyecek? İkili ilişkiler çoğu zaman daha kapsamlı kıtasal politikaların önünü açmasıyla bilinir. Bugün Ankara ve Londra buna hazır görünüyor. Peki, yazının başında sorduğumuz gibi, bu sadece göstermelik bir hamle mi? Kesinlikle değil. Bu, iki dost ülkenin kültürlerini, değerlerini ve geleneklerini sahiplenerek, sınırlarının çok ötesinde barış ve güvenliğe duydukları sarsılmaz bağlılıkla hayata geçirdiği Realpolitik 2.0.

Ve son olarak, yukarıda değindiğimiz çelişkili soruya dönelim: Egemen devletler, bağımsızlıklarından ödün vermeden gerçekten işbirliği yapabilir mi? Elbette, eşit koşullarda ve karşılıklı saygıya dayalı bir zeminde buluştuklarında. AB dışında olsa da Avrupa ile yakın ilişkilerini sürdüren güçlü bir Birleşik Krallık; bir gün AB içinde yerini alacak güçlü bir Türkiye, ek olarak Türkiye'nin İngiltere'yle sıkı bağlarını koruyan bir denklem. Daha sağlam bir siyaset ve savunma üçgeni düşünülemez.

[1] Foreign, Commonwealth & Development Office, first published 30 June 2025

[2] https://www.dailysabah.com/business/defense/turkiye-compelled-to-bolster-defense-muscle-erdogan

[Klaus Jurgens, Economyfirst Londra Direktörüdür.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Dış Politika, İngiltere, istanbul, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Londra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-İngiltere İlişkileri: Güvenlik ve Ticaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

11:49
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
10:50
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı Taciz iddiası vahim
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
07:17
Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:54:20. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-İngiltere İlişkileri: Güvenlik ve Ticaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.