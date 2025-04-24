Türkiye-Japonya Ekonomik Anlaşması Müzakere Aşamasında - Son Dakika
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Türkiye-Japonya Ekonomik Anlaşması Müzakere Aşamasında

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ticaret dengesizliğini gidereceğini belirtti.

24.04.2025 10:30
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) müzakere aşamasında olduğunu belirterek, "Anlaşmanın, ticaretin çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve gerçek bir 'kazan-kazan' ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz." dedi.

Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Tokyo'da "Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

İki ülke iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Bolat, bu yılın Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 101. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Türkiye ve Japonya'nın, aynı zamanda birbirini tamamladığına işaret eden Bolat, Japonya'nın inovasyon, ileri teknoloji ve hassas mühendislik alanlarında dünyanın önde gelen aktörlerinden olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin, Avrupa, Asya ve Afrika gibi pazarlara erişim imkanıyla, üretim ve lojistikte "bölgesel merkez" olarak kendini kanıtladığına dikkati çekerek, geçen yıl itibarıyla iki ülkenin ticaret hacminin 5,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında geçen yıl kaydedilen yüzde 11,4'lük artışı memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Bolat, ticaretteki yapısal dengesizliğin ise hala önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Bu dengesizliği gidermede ve daha sürdürülebilir ticaret yapısı oluşturmada kararlı olduklarını vurgulayan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çabanın merkezinde yer alan Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması, hala müzakere aşamasındadır. Anlaşmanın, ticaretin çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve gerçek bir 'kazan-kazan' ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz. Müzakerelerin son aşamalarına yaklaşırken, her iki tarafın da hassasiyetlerine saygı gösteren ve yeni fırsatların önünü açan ortak zeminde bulacağımıza inancımız tamdır."

"Japon yatırımcıları, ülkemize daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Bolat, Japon şirketlerinin Türkiye ekonomisine 3,1 milyar doları aşan doğrudan yatırımları bulunduğunun belirterek, halihazırda 275 Japon firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Otomotivden enerjiye, kimyasallardan gıda işleme sanayisine kadar birçok sektörde dünya çapında tanınan birçok Japon firmasını ülkede ağırlamaktan gurur duyduklarına işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Japonya'nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portföyü içinde, Türkiye'nin payının sadece yüzde 0,11 gibi düşük bir seviyede kaldığını üzülerek ifade etmeliyim. Bu nedenle Japon yatırımcıları, ülkemizin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle imalat sanayi, yeşil ve temiz enerji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler ve akıllı şehirler, altyapı ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Öte yandan, üçüncü ülkelerde hayata geçirilen müteahhitlik projelerinde de önemli bir işbirliği alanı oluştuğunu görüyoruz. Özellikle çatışma sonrası yeniden yapılandırma, altyapı geliştirme ve iklim dirençli yatırımlar açısından Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, ve Ukrayna önemli fırsatlar sunuyor."

Bolat, Dubai Metrosu, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı ve Hamad Havalimanı Genişletme Projesi gibi prestijli çalışmalarda Türk ve Japon firmalarının önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Japon firmalarının, Türkiye'deki altyapı projelerindeki rolüne de dikkati çeken Bolat, "Boğaziçi köprüleri, Marmaray Tüneli ve hala devam eden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü rehabilitasyon çalışmaları, Japonya'nın ülkemizin kalkınmasına sağladığı kalıcı katkılara sadece birkaç örnektir." diye konuştu.

Bolat, Türk iş dünyasına, iki ülke işbirliğini derinleştirme ve yeni ortak girişimler oluşturma yönünde çağrıda da bulundu.

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Kaynak: AA

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