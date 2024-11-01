Türkiye-Japonya İlişkilerinde Mizah Etkinliği

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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı kapsamında Ankara'da, Türk ve Japon kültürleri arasındaki derin bağı mizahla güçlendirmek amacıyla "Mizah ile Bağlanan Türkiye ve Japonya: Meddahlık ve Rakugo Üzerine Sohbet" etkinliği gerçekleştirildi.

Japonya Büyükelçiliği, Japonya Tanıtma Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Japon Vakfı tarafından Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, YEE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın ve birçok davetli katıldı.

Etkinlik öncesi AA muhabirine konuşan Yalçın, YEE'nin kültür ve sanat alanında Türkiye ile bağ kuran dost sayısını artırmaya çalıştığını söyledi.

Dünya çapında kültür sanat alanındaki çalışmalara destek vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Yalçın, "meddahlık ve rakugo" üzerine ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını ve bu etkinlikle bir ilkin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Büyükelçi Katsumata da etkinliğin Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle iki ülkenin uluslararası kültürel kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik olduğunu belirterek, "Her iki ülkeden sanatçı ve araştırmacıların yapacağı gösteri ve konuşmalar vasıtasıyla mizahın çekiciliği üzerine birlikte düşünmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Japon ve Türk sanatçılar tarafından meddah ve rakugo gösterisi sunuldu. ???????