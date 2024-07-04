Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kırşehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kırşehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kırşehir'de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdi. Kahveci, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret ederek sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi ve hediye takdim etti. Ayrıca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık İl Müdürlüğündeki Türk Sağlık-Sen iş yeri temsilciliklerinin açılışlarını yaptı ve sağlık çalışanlarıyla görüşmelerde bulundu. Kahveci, ziyaretlerinde memur ve emeklilere yapılan zamların yeterli olmadığını ve alım gücünü artıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

04.07.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kırşehir'de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdi.

Kente gelen Kahveci, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret etti.

Kentte devam eden sendikal faaliyetler hakkında Buhara'ya bilgi veren Kahveci, hediye takdim etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık İl Müdürlüğündeki Türk Sağlık-Sen iş yeri temsilciliklerinin açılışlarını yapan Kahveci, sendika üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla sohbet edip talep ve önerileri dinledi.

Kahveci, Sağlık İl Müdürü Ertan Değirmencioğlu, Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'i de ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Kahveci ziyaretlerinde, memur ve emeklilere yapılan zamları yeterli bulmadıklarını, alım gücünü artıracak ek ve ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, refah payı verilmesi gerektiğini belirtti.

Kahveci'ye, ziyaret programlarında Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Aydın ile sendika yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Önder Kahveci, Mete Buhara, Kırşehir, Sendika, Memur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kırşehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar denize döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar denize döndü
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 19:28:53. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kırşehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement