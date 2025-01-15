Türkiye Kamu-Sen: Kamu Görevlilerine Refah Payı Olmazsa Ücret Artışı Hedeflenen Enflasyonun Altında Kalacak - Son Dakika
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Türkiye Kamu-Sen: Kamu Görevlilerine Refah Payı Olmazsa Ücret Artışı Hedeflenen Enflasyonun Altında Kalacak

Türkiye Kamu-Sen: Kamu Görevlilerine Refah Payı Olmazsa Ücret Artışı Hedeflenen Enflasyonun Altında Kalacak

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu görevlilerine refah payı verilmediği takdirde maaş artışlarının ilk defa hedeflenen enflasyonun altında kalacağını belirtti. Ayrıca vergi oranlarının sabitlenmesini ve kamu çalışanlarının maaşlarının tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

15.01.2025 15:04  Güncelleme: 15:06
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TÜRKİYE Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, refah payı verilmediği takdirde kamu görevlilerinin ilk defa hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacağını ifade etti.

Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika üyeleriyle Burdur'da dün bir araya geldi. Kahveci, genel başkan yardımcısı Ümit Turhan ile İl Sağlık Müdürü Murat Erk'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kahveci, maaş artışlarının memurlar ve emekliler açısından düşük kaldığını söyledi. Kamu görevlilerin 2025 yılı ücret artışının kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 artışa göre yeniden revize edilmesini talep ettiklerini belirten Kahveci, refah payı verilmediği takdirde kamu görevlilerinin ilk defa hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacağını ifade etti.

'VERGİ ORANLARI YÜZDE 15 İLE SABİTLENSİN'

Kahveci, "Vergide adalet istiyoruz. Çalışanların vergi oranları yüzde 15 ile sabitlensin istiyoruz. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen arkadaşlarımıza verilmesi için çaba ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim yardımcı hizmetlerle ilgili talebimiz var. Onları genel idari hizmet sınıfına ve memur kadrosuna geçirilmesi noktasında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an itibarıyla memurun ve memur emeklilerinin gündemi refah ücreti. Dolayısıyla bir refah payı verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Kahveci, kamuya işe alımlarda yapılan mülakatın da fikir ayrılıklarına neden olduğunu savundu.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen: Kamu Görevlilerine Refah Payı Olmazsa Ücret Artışı Hedeflenen Enflasyonun Altında Kalacak - Son Dakika

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