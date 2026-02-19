Türkiye, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplu iftar verdi

Türkiye, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Cami avlusunda ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği organizasyonundaki toplu iftar sofrası, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı kuruldu.

Programa, Türkiye'nin Kırgızistan'daki kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik mensupları ve Ahıska Türkleri de katıldı.

Akşam ezanının okunmasının ardından vakit namazını eda eden cemaat için cami avlusunun kapıları açıldı.

İftar sofrasında su, ayran, etli pilav, salata, mandalina, yeşil elma ve ekmek ikram edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, katılanların ramazan ayını tebrik etti.

Bişkek'te görevli Türk din görevlisi, "birlik ve beraberlik" için dua okudu.

İftar programına katılan Azamat Rısbayev, ramazan ayının başladığını belirterek, "Bugün tüm Türk dünyasında ramazan ayının ilk günüdür. Çok seviniyoruz. İftar yapmak için bugün Merkez İmam Serahsi Camisi'ne geldik. Camideki ilk iftarı Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından verildiğini öğrendik. Çok sevindik. Allah razı olsun." dedi.

Türk Kızılay da teravih namazı öncesinde cami girişinde halka çikolata dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan, Merkez İmam Serahsi Camisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Eylül 2018'de açılmıştı.