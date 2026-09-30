Türkiye Kültür Yolu Festivali İstanbul'da 4. gününde konser ve atölyelerle devam etti - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali İstanbul'da 4. gününde konser ve atölyelerle devam etti

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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı, dördüncü gününde konser, sergi, söyleşi ve atölyelerle sanatseverleri ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalde Carmina Burana AKM'de sahnelendi; program 4 Ekim'e kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı dördüncü gününde sanatseverleri konser, sergi, söyleşi ve atölye çalışmalarında bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Carl Orff'un ünlü sahne kantatı "Carmina Burana", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

AKM Tiyatro Salonu'nda ise "İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı. Konuk sanatçı Muhammed Yıldırır'ın da eşlik ettiği konserde topluluk, Balkan ve Akdeniz ezgilerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirilen "Tarih Yolu" konserinde opera aryalarından çok sesli türkülere uzanan bir repertuvar seslendirildi.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ise "Nihavend Faslı Kebir" programıyla klasik fasıl düzeninde eserler sundu.

Söyleşi ve atölye çalışmaları yapıldı

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "PhotoTalks" programında fotoğrafçı Robin Yayla, sanatseverlerle bir araya gelerek üretim süreci ve çalışmalarının arka planı hakkında bilgi verdi.

Festival kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli atölyeler de düzenlendi.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde "Kağıdın Geometrisi" ve "Bir Motif Bir Altlık", Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "Dival (Maraş) İşi", Rami Kütüphanesi'nde "Selçuklu Sultanları Kukla Yapım" ve İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde yetişkinlere yönelik drama atölyeleri gerçekleştirildi.

AKM Kültür Sokağı'na kurulan "Karaoke Karavan" etkinliğinde ise vatandaşlar sevdikleri şarkıları seslendirdi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de Hakan Bıyıklıoğlu'nun küratörlüğündeki "Sokak Fotoğrafları Sergisi 2026" ile Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünün 80 yılı aşkın birikimini yansıtan ve Erkan Doğanay'ın küratörlüğünü yaptığı "Mirasın İzinde" sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 4 Ekim'e kadar kentin farklı noktalarında konser, sergi, söyleşi ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: AA
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