Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Yapıldı

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye- Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski, "Türkiye'nin yatırım yaptığını söylemiştik ve Türkiye yatırımlarının da çok önemli yatırımlar olduğunu söylemiştik. Türk şirketleri ekonomimizin önemli bir kısmını oluşturuyor ve istisnai bir şekilde başarılı bir iş ekosisteminin oluşturulmasına katkı sundular" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye- Kuzey Makedonya İş Forumu Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski'nin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen iş forumuna Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski'nin yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Salı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Prof. Dr. Timcho Mucunski, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa Bölge Bürosu Bölge Müdür Yardımcısı Nick Hartmann ve iki ülkeden 250'den fazla iş insanı katıldı. İş forumunda, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari gelişmenin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Danışmanı ve Eski Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vladimir Peshevski ise, Kuzey Makedonya Yatırımcı Haritası sunumunu gerçekleştirdi. İkili İş birliğinde Ticaret, Sanayi, İmalat ve Tedarik Zincirleri Paneli, DEİK Başkanı Nail Olpak moderatörlüğünde, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Enerji, Madencilik ve Maden Kaynakları Bakanı Sanja Bozinovska ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'in katılımlarıyla düzenlendi. Ulaşım Ağlarının Geliştirilmesi Altyapı, Lojistik ve Yatırım Alanlarında İş Birliği paneli ise, Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Igor Janushev moderatörlüğünde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, Kuzey Makedonya Serbest Ekonomi Bölgeleri CEO'su Dr. Goce Dimovski, TAV Havaalanları CEO'su Serkan Kaptan ve Serbest Ekonomi Bölgeleri Genel Müdürü Emel Emirlioğlu'nun katılımlarıyla düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski'ye hediye takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KLASİK DEVLETLER ARASI İLİŞKİLERİN ÖTESİNDE OLMUŞTUR'

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nun kapanış töreninde konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski, "Tam olarak böyle toplantılar siyasi dostluklar için muhteşem bir şanstır. Çünkü bütün bu dostluklar her iki ülkenin de yurttaşları için ekonomik işbirliklerine, yeni yatırımlara, yeni işlere ve yeni fırsatlara dönüşüyorlar. İki ülke arasındaki ilişkiler her zaman klasik devletler arası ilişkilerin ötesinde olmuştur. Her zaman karşılıklı saygı, samimiyet, güven ve dostluk ruhundan beslenmiştir. 10 yıllar boyunca sürmüştür ve farklı tarihi dönemlerin ortaya çıkardığı zorlukların da üstesinden böyle gelmişizdir. İki ülke arasındaki dostluk olmaksızın hiçbir şeyi başaramazdık ve burada en önemli anları hatırlamamız gerekiyor. Ülkemin de geçmişine baktığımda, Türkiye Cumhuriyeti ülkemin 1991'deki bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Öyle bir zamandı ki bu dönem, o dönem ülkemiz ilk adımlarını atmaktaydı. Bağımsız, egemen bir devlet olarak uluslararası platformlara çıkmaktaydı ve bizler için çok önemli bir anlam ifade ediyor bu. Bizlere net bir mesaj da sunuyor. Makedonya'nın çok samimi içten dostlarımı varmış. Bunu görüyoruz. Geleceğine istikrarına, kalkınmasına inanan dostları varmış, biz bunu anladık" dedi.

'1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE YAŞIYOR'

Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski, "Siyasi ilişkilerimiz güçlü olduğunda halklar arasındaki bağlar da daha da güçlenir ve dünyada bazı ülkeler var ve çok az ülke, farklı ülkeler arasındaki dostlukların bu kadar keyfini sürer. 1 milyondan fazla vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Aile hikayeleri, hayat hafızaları tamamen kendi ana vatanlarından Türkiye'ye uzanıyor ve Türkiye bizler için haritada sadece coğrafi bir nokta değil. Öyle bir yer ki Türkiye bizim için atalarımızın hikayesinin de başladığı bir yer. Öyle bir yer ki hala kalplerimizde taşıdığımız bir yer. Aile geleneklerinde ve nesilden nesile aktarılan hafızalarımızda ve anılarımızda. Bu sebeple buradaki muradımız, buradaki amacımız sadece geçmişten bir anı olarak kalmak değil. Buradaki amacımız geleceğe dair bir fırsatı da doğurabilmek ve böylece ülkede yeni fırsatları görebilmek, öyle bir ülke ki; Makedonya, Türk yatırımcıları için yatırım yapabilecekleri, şirket açabilecekleri, yeni üretim kapasiteleri başlatacakları, insanları istihdam edebilecekleri ve güvenli bir başarılı bir ekonomik hikaye üretebilecekleri bir yer olsun da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ÇOK BÜYÜK EKONOMİK VE JEOPOLİTİK DEĞİŞİMLERDEN GEÇİYOR'

Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Mickoski, "Bugün dünya çok büyük ekonomik ve jeopolitik değişimlerden geçiyor. Bazı koşulları da düşündüğümüzde dünya çapındaki şirketler üretimlerini, lojistik modellerini yeniden ziyaret ediyorlar, yeni yatırımlar için daha güvenli destinasyonlar bakıyorlar. Yeni ekonomik ve ticaret koridorlarının yaratıldığı da bir dönemdeyiz ve ülkem bu noktada istikrar, öngörülebilirlik ve daha da önemli olan elverişli koşullar sunan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi pozisyonumuz bizler için en önemli rekabet güçlerimizden biri. Biz bir ülke olarak iki önemli Avrupa transport koridorunun kavşağında yer alıyoruz. Doğal bir kapı aslında. Orta Doğu, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ve Avrupa'nın merkeziyle çok güzel bir bağlantı noktası oluşturuyoruz ve bu bağlantı sağlıkla ülkemize yatırım yaptığınızda sadece yerel piyasaya ulaşmıyorsunuz. Her Balkan piyasasında hem de daha geniş Avrupa ekonomik alanında var olma fırsatına kavuşuyorsunuz ve milyonlarca tüketiciye bu şekilde ulaşabiliyorsunuz ve şu anda rekabet gücü için teslimat hızı, lojistik, verimlilik ve pazarlara erişim kilit bir faktör oluyor. Bu avantaj çok daha önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Daha da önemlisi Türk şirketleri için de önemli olan bir nokta bu. Yatırım yaparsanız benim ülkeme; üretim tesisleri açabiliyorsunuz ve bu üretim tesisleri Avrupa tedarik zincirleri ile entegre oluyor ve ürünlerinizi Avrupa piyasalarına koyabiliyorsunuz. Çok istisnai derecede elverişli koşullarda bunları yapabiliyorsunuz. Birçok şirketin Avrupa tüketicilerine ulaşmak için yeni yöntemler ve yollar aradığını görüyoruz. Biz lojistik anlamda stratejik form olmakla kalmıyor, çok somut sonuçları beraberinde getiriyor. Çok büyük bir memnuniyetle şunu da söylemek istiyorum. Ülkem Balkanlarda en rekabet gücü yüksek iş yapma destinasyonlarından biri oldu. Farklı ekonomik endikatörlere göre ülkemiz en başarılı bölgelerden bir tanesi. Ekonomik büyüme oranlarına baktığımızda en iyi sıralamalarda yer alan ülkeler ile aynı sıralamalardayız artık. Türkiye'nin yatırım yaptığını söylemiştik ve Türkiye yatırımlarının da çok önemli yatırımlar olduğunu söylemiştik. Türk şirketleri ekonomimizin önemli bir kısmını oluşturuyor ve istisnai bir şekilde başarılı bir iş ekosisteminin oluşturulmasına katkı sundular" diye konuştu.