Türkiye, Lübnan'dan 966 kişiyi tahliye ediyor - Son Dakika
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Türkiye, Lübnan'dan 966 kişiyi tahliye ediyor

Türkiye, 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşı ile ailelerini Lübnan'dan tahliye etti.

10.10.2024 12:50
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Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1900 Türk vatandaşı, Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan etti.

Kaynaklar, bugün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi.

"Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığına ön başvuru yapan kişi sayısının 2 bin 500 olduğunu aktaran kaynaklar, bu kişilerle telefonla görüşüldüğü, toplanma noktalarına 1900 kişinin geleceğinin bildirildiği ve hazırlıkların da buna göre yapıldığı belirtildi.

Kaynaklar, tahminlerine göre 1000 civarında kişinin toplanma noktalarına geldiğini ve bazılarının son anda gemiye binmekten vazgeçtiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Lübnan'dan 966 kişiyi tahliye ediyor - Son Dakika

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