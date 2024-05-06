Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılında 50 etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılında 50 etkinlik düzenlendi

Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılında 50 etkinlik düzenlendi

Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği öncülüğünde ilk 4 ayda 50 etkinlik yapıldı.

06.05.2024 12:42
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Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği öncülüğünde ilk 4 ayda 50 etkinlik yapıldı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı çerçevesinde ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" vesilesiyle "100. Yılda 100 Etkinlik" hedefi "Bir Asırlık Dostluk ve İş Birliği" temasıyla icra ediliyor.

Bu kapsamda, Macaristan'ın farklı kentlerinde Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin eş güdümünde tüm yıla yayılan kültürel diplomasi faaliyetleri, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Maarif Vakfı gibi Türkiye'nin buradaki kurum ve kuruluşlarının önemli katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

50 etkinlik 70 binden fazla kişiye ulaştı

Yılın ilk dört ayında Türk kültürünü, sanatını ve mutfağını tanıtmak üzere Macaristan'ın dört farklı şehrinde düzenlenen 50 etkinlik, 70 binden fazla kişiye ulaştı.

Başkent Budapeşte'nin yanı sıra Veszprem, Szeged ve Tokaj şehirlerindeki konser, tiyatro, sergi, konferans ve söyleşi gibi farklı etkinlikler sayesinde, nisan sonu itibarıyla 100 etkinlik hedefinin yarısına gelindi.

Etkinlikler arasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sergilediği "Devlet Ana" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneye koyduğu "Güldestan" gibi büyük ölçekli prodüksiyonların yanı sıra dünyaca tanınmış besteci Ömer Faruk Tekbilek'in konseri de Macar sanatseverlerin büyük beğenisi kazandı.

Bu arada Euro 2024'e katılma başarısı gösteren iki ülke futbol milli takımlarının Puskas Arena'daki dostluk müsabakası da Kültür Yılı'na farklı bir renk kattı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, yoğun geçen kültür yılı etkinliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Macaristan'ın temmuz itibarıyla Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralacağını hatırlatarak, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın ikinci yarısında Macaristan'ın diğer bölgelerine ağırlık vereceklerini söyledi.

Kültür Yılı takviminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri, IV. Murat Operası ve Refik Anadol'un dijital sergisi gibi büyük prodüksiyonlar Macar sanatseverlerle buluşacak.

Türk sanatçılar başkentteki etkinliklerin yanı sıra Debrecen, Pecs, Györ, Zigetvar, Miskolc ve Bugac gibi farklı şehirleri de ziyaret edecekler.

Kültür Yılı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı

2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın açılışı, 18 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti çerçevesinde, dönemin Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla düzenlenen gala etkinliğiyle yapılmıştı.

Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklıktan geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesini öngören siyasi bildiriye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban imza atmıştı.

Kültür yılının kapanış etkinliğinin ise yıl sonunda Türkiye'de icra edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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