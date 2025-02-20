Türkiye-Mısır İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Mısır İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin derinleşeceğini vurgulayarak yeni adımları müjdeledi.

20.02.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır-Türkiye ilişkilerinin her türlü sahada karşılıklı bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma hedefiyle derinleşerek ve gelişerek devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü Ankara'daki Atakule'de ve Mısır'ın yeni başkentindeki Iqonic Tower'da ışıklandırmalarla kutlandı.

Büyükelçi Şen, yeni başkentteki Iqonic Tower'da Türk-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne istinaden gerçekleştirilen ışıklandırma gösterisine katıldı.

Şen, Iqonic Towers'daki ışık gösterimini bizzat giderek izledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şen, Türkiye ile Mısır'ın bu yılı karşılıklı olarak kültürel, sanatsal, akademik faaliyetlerle zenginleştireceğini ifade etti.

Büyükelçi Şen, iki ülke arasındaki ilişkilerin her türlü sahada karşılıklı bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma hedefli olarak derinleşerek ve gelişerek devam edeceğini ifade etti.

Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire'ye ziyaretinin planlandığını ve iki ülkenin stratejik ilişkilerinin bu ziyaret sırasında gözden geçirilerek çeşitli sahalarda yeni adımlar atılmasına vesile olacağını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Şen, Türkiye ile Mısır'ın yalnızca bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için yakın istişare ve koordinasyon içerisinde olmayacağını, bundan sonraki hedefin iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine uygun şekilde ekonomik olarak ticaret, yatırımlar ve endüstri yoluyla birlikte kalkınma, gelişme ve refah odaklı olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Şen, bu hedefin ve stratejinin en önemli ilham kaynağının ise bin yılı aşan iki kardeş millet arasındaki bir ortak tarih ve kültür birikimi ile iki kardeş millet arasındaki sevgi ve bağlar olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, Anadolu Ateşi'nin de bu yaz Mısır'da Giza piramitleri civarında çok etkileyici bir gösteri yapmasının planlandığını belirtti.

Yıl içinde 19 yaş altı Türk-Mısır milli futbol takımları arasında bir dostluk maçı düzenlenmesi hususunda karşılıklı mutabakata varıldığını söyleyen Şen, Türkiye'de TRT'nin yıllardır düzenlediği ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bu yıl Mısır'dan bir grubun davet edildiğini ve davet edilen grubun programa katılmasının beklendiğini dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin 100. yıl dönümü, 1925 yılında iki ülkenin karşılıklı olarak, diplomatik ve konsüler temsilcilerinin atanmasının yıl dönümü olarak kutlandı.

Ankara'da 1925'te Mısır'ın büyükelçisi ve Kahire'de de Türkiye'nin büyükelçisi mutabakat alarak görevlerine başladı. Daha sonra, Mısır'ın İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin diğer illerinde de başkonsolosları göreve başladı ve Mısır'da da Türkiye'nin İskenderiye Başkonsolosluğu kuruldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Salih Mutlu Şen, Etkinlikler, Diplomasi, Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kahire, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Mısır İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul karlar altında Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı İstanbul karlar altında! Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:47:55. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Mısır İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.