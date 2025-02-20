Türkiye-Mısır İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır-Türkiye ilişkilerinin her türlü sahada karşılıklı bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma hedefiyle derinleşerek ve gelişerek devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü Ankara'daki Atakule'de ve Mısır'ın yeni başkentindeki Iqonic Tower'da ışıklandırmalarla kutlandı.

Büyükelçi Şen, yeni başkentteki Iqonic Tower'da Türk-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne istinaden gerçekleştirilen ışıklandırma gösterisine katıldı.

Şen, Iqonic Towers'daki ışık gösterimini bizzat giderek izledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şen, Türkiye ile Mısır'ın bu yılı karşılıklı olarak kültürel, sanatsal, akademik faaliyetlerle zenginleştireceğini ifade etti.

Büyükelçi Şen, iki ülke arasındaki ilişkilerin her türlü sahada karşılıklı bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma hedefli olarak derinleşerek ve gelişerek devam edeceğini ifade etti.

Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire'ye ziyaretinin planlandığını ve iki ülkenin stratejik ilişkilerinin bu ziyaret sırasında gözden geçirilerek çeşitli sahalarda yeni adımlar atılmasına vesile olacağını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Şen, Türkiye ile Mısır'ın yalnızca bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için yakın istişare ve koordinasyon içerisinde olmayacağını, bundan sonraki hedefin iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine uygun şekilde ekonomik olarak ticaret, yatırımlar ve endüstri yoluyla birlikte kalkınma, gelişme ve refah odaklı olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Şen, bu hedefin ve stratejinin en önemli ilham kaynağının ise bin yılı aşan iki kardeş millet arasındaki bir ortak tarih ve kültür birikimi ile iki kardeş millet arasındaki sevgi ve bağlar olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, Anadolu Ateşi'nin de bu yaz Mısır'da Giza piramitleri civarında çok etkileyici bir gösteri yapmasının planlandığını belirtti.

Yıl içinde 19 yaş altı Türk-Mısır milli futbol takımları arasında bir dostluk maçı düzenlenmesi hususunda karşılıklı mutabakata varıldığını söyleyen Şen, Türkiye'de TRT'nin yıllardır düzenlediği ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bu yıl Mısır'dan bir grubun davet edildiğini ve davet edilen grubun programa katılmasının beklendiğini dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin 100. yıl dönümü, 1925 yılında iki ülkenin karşılıklı olarak, diplomatik ve konsüler temsilcilerinin atanmasının yıl dönümü olarak kutlandı.

Ankara'da 1925'te Mısır'ın büyükelçisi ve Kahire'de de Türkiye'nin büyükelçisi mutabakat alarak görevlerine başladı. Daha sonra, Mısır'ın İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin diğer illerinde de başkonsolosları göreve başladı ve Mısır'da da Türkiye'nin İskenderiye Başkonsolosluğu kuruldu.