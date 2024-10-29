Türkiye'nin 101. Yılı Pakistan'da Kutlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin 101. Yılı Pakistan'da Kutlandı

Türkiye\'nin 101. Yılı Pakistan\'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

29.10.2024 21:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın yanı sıra Türk iş insanları, Türk kurumlarından yetkililer ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı.

Resepsiyona onur konuğu olarak katılan Dar, burada yaptığı konuşmada, Pakistan halkı ve hükümeti adına Türkiye'ye ve Türk halkına en içten tebriklerini iletti.

Dar, bu önemli günde, Türkiye ile Pakistan arasında tarih boyunca süregelen kardeşlik bağlarının daha da güçlendiğini ifade etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına değinen Dar, "Pakistan, bu zor zamanda Türk kardeşlerimizin yanındadır." dedi. Dar, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlı desteğini yineledi.

Dar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te modern Türkiye'nin temellerini attığını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun, Türkiye için güçlü, birlik içinde ve ilerici bir geleceğin yolunu açtığını dile getirdi.

Pakistan'ın, Türkiye ile olan dostluğuna büyük değer verdiğinin altını çizen Dar, iki ülke arasındaki bu kardeşliğin, "savaşlar, depremler ve Kovid-19 salgını gibi zor zamanlarda daha da pekiştiğini" söyledi.

Filistin meselesinde de benzer bir duruş sergileyen iki ülkenin "adil bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğini" belirten Dar, Türkiye ve Pakistan'ın "Filistin halkının vazgeçilmez kendi kaderini tayin hakkını" desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Büyükelçi Neziroğlu da iki ülke bayraklarındaki hilalin ve yıldızların aynı olmasının iki ülkenin dostluklarının güçlü bir sembolü olduğunu belirtti.

Pakistan'daki ilk günlerinden itibaren kendisini "ikinci evinde gibi" hissettiğini kaydeden Neziroğlu, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, "Ne zaman dayanışmaya ihtiyacımız olsa, Pakistan ilk sıralarda yer alır." dedi.

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan'dan gelen destek mesajları için teşekkür eden Neziroğlu, iki ülkenin, "barış, güvenlik ve istikrar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğini" dile getirdi.

Resepsiyon, pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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