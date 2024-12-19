Türkiye'nin AB'ye katılım öncesi mali yardım eylem planının finansman anlaşması yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Türkiye'nin AB'ye katılım öncesi mali yardım eylem planının finansman anlaşması yürürlüğe girdi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2023 Eylem Programı'na ait Finansman Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

19.12.2024 15:17
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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2023 Eylem Programı'na ait Finansman Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

AB Başkanlığının paylaştığı bilgiye göre, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonu adına Güney Komşuluk Bölgesi ve Türkiye Direktörü Francisco Joaquin Gaztelu Mezquiriz tarafından imzalanan "Türkiye için IPA 2023 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 16 Aralık 2024 tarihli ve 32754 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren Anlaşma ile Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye'ye aktarılacak fonlar vasıtasıyla 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III 2023 yılı programlaması altında yer alan projeler ve programların finansmanı mümkün olacak.

Toplam 208,6 milyon avroluk bir bütçe hacmine sahip olan 2023 Yılı Finansman Anlaşması ile "temel haklar, çevre ve iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım, tarım, enerji ile İstihdam, eğitim ve sosyal politikalar" olmak üzere toplam 6 farklı sektör ve Birlik Programları başlığı altında yer alan proje ve programlar ileriki yıllarda hayata geçmiş olacak.

Kaynak: AA

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