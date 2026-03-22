Türkiye'nin Afrika'daki Su Projeleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Afrika'da sürdürülebilir su projeleriyle temiz suya erişimi artırmayı hedefliyor.

ADAM ABU BASHAL/AHMET EMİN DÖNMEZ - Küresel ölçekte su kıtlığı ve temiz suya erişim sorunları artarken, Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü su projeleri klasik kuyu açma faaliyetlerinin ötesine geçerek sürdürülebilir ve yenilikçi modellerle dikkati çekiyor.

Özellikle Nijerya ve Kamerun'da faaliyet gösteren Türk kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK), uzun vadeli ve kesintisiz su erişimini hedefleyen projelere ağırlık veriyor.

Nijerya merkezli Daru'l Erkam Vakfı, farklı Türk STK'lerle işbirliği içinde ülkenin 12 eyaletinde bugüne 1000'e yakın su kuyusunu hizmete alırken, son dönemde çalışmalarını sürdürülebilir su yönetimi üzerine yoğunlaştırdı.

Projelerde su kuyularının bakım ve işletmesinin yerel topluluklara devredildiği, teknik eğitim programlarının düzenlendiği ve su yönetim komitelerinin oluşturulduğu belirtiliyor.

Kırsal bölgelerde enerjiye erişimin sınırlı olması nedeniyle güneş enerjisi destekli su pompa sistemlerinin yaygınlaştırıldığı, bu sayede hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de kesintisiz su temininin sağlandığı ifade ediliyor.

"Fiziki altyapı tek başına yeterli değil"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Nijerya yetkilisi, AA muhabirine, su projelerinde yalnızca kuyu açmanın yeterli olmadığını söyledi.

Yetkili, "Su kuyularının yanı sıra son yıllarda hijyen, sanitasyon ve bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. Suya erişim kadar, suyun doğru kullanımı ve korunması da büyük önem taşıyor." dedi.

Hijyen eğitimlerinin su kaynaklı hastalıkların azaltılmasında kritik rol oynadığını belirten yetkili, özellikle kırsal bölgelerde bu tür çalışmaların yaygınlaştırıldığını anlattı.

Yetkili ayrıca Türkiye destekli projelerde yağmur suyu hasadı, yer altı su kaynaklarının verimli kullanımı ve su tasarrufuna yönelik uygulamaların da giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Kamerun'da uzun vadeli erişim hedefi

Türkiye'nin Kamerun'daki su projelerinde de benzer şekilde sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsendiği görülüyor.

TDV Yaounde Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mekki Solmaz da Kamerun'da artık yalnızca suya erişimin değil, kesintisiz ve uzun vadeli erişimin hedeflendiğini vurguladı.

Solmaz, "Bu kapsamda güneş enerjili su pompa sistemleri, su depolama altyapıları ve bazı bölgelerde küçük ölçekli dağıtım hatlarını devreye alıyoruz." diye konuştu.

Projelerde yerel toplulukların aktif rol üstlendiğine dikkati çeken Solmaz, köy bazlı su komitelerinin kurulduğunu ve bakım ile işletme sorumluluğunun bu yapılara devredildiğini belirtti.

"Yerel sistemler projelerin ömrünü uzatıyor"

Solmaz, yerel teknik personelin eğitildiğini ve düzenli bakım mekanizmalarının oluşturulduğunu dile getirerek, "Arıza durumlarında hızlı müdahale imkanı sağlayan sistemler kurduk. Ayrıca partner kuruluşlarla yapılan anlaşmalar kapsamında yaklaşık 10 yıl boyunca arızaların karşılanacağı bir yapı oluşturuldu." dedi.

Kamerun'da sık yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Solmaz, tüm projelerin güneş enerjisi altyapısına uygun şekilde planlandığını ifade etti.

Solmaz, "Özellikle elektrik erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde güneş enerjili sistemler hem maliyetleri düşürüyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor." diye konuştu.

Altyapı kadar bilinçlendirme de önemli

TDV'nin Kamerun'da da hijyen ve sanitasyon alanında faaliyet yürüttüğünü bildiren Solmaz, özellikle okullar ve yerel topluluklarda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

Solmaz, hijyen eğitimlerinin su kaynaklı hastalıkların azaltılmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu nedenle fiziksel altyapı kadar eğitim faaliyetlerinin de kritik olduğunu ifade etti.

Kamerun'da suya erişimde altyapı eksikliği, kırsal yerleşim yapısı ve finansman yetersizliğinin temel sorunlar arasında yer aldığının altını çizen Solmaz, Türkiye'nin farklı kurumlarıyla bu alanlarda teknik ve insani destek sunduğunu dile getirdi.

Kalıcı çözümler vurgusu

Uzmanlar, Afrika'da su projelerinde kısa sürede arızalanabilen geçici çözümler yerine uzun ömürlü ve sürdürülebilir sistemlerin tercih edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Türkiye'nin bölgede geliştirdiği bu yaklaşımın, yalnızca suya erişimi artırmakla kalmayıp aynı zamanda yerel kapasiteyi güçlendiren ve kaynakların verimli kullanımını teşvik eden bir model sunduğu belirtiliyor.

Projelerin gelecek dönemde daha fazla bölgeye yayılması ve sürdürülebilir uygulamaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Türkiye, Afrika, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:55
11:22
11:06
10:21
10:06
09:45
09:19
09:01
07:21
06:56
05:50
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:20:03. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Afrika'daki Su Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.