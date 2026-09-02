Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na Katılımı Washington'da İmzalandı, ABD'den 71. Ülke Tebriği - Son Dakika
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Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na Katılımı Washington'da İmzalandı, ABD'den 71. Ülke Tebriği

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na katılımını tebrik ederek, uzayın barışçıl araştırılması ve kullanılmasına yönelik bağlılığını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, anlaşmayı 31 Ağustos'ta Washington'da ABD'li yetkililerle imzaladı; Türkiye böylece anlaşmayı imzalayan 71. ülke oldu. Açıklamada, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu ve sürdürülebilir sivil uzay faaliyetlerine ilişkin ilkeleri onaylayan ülkeler arasına katıldığı belirtildi.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik ederek, Türkiye'nin, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt ettiğini belirtti.

Bakanlıktan, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar Anlaşmaları imzalayan 71. ülke olup, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, ABD'li yetkililerle 31 Ağustos'ta Washington'da imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin uzun süredir savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ve ticari ortaklıklar konusunda yakından koordinasyon sağladığı değerli bir NATO müttefikidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Artemis Anlaşmaları'nın sorumlu uzay araştırmalarına rehberlik edecek pratik ilkeler seti olarak hizmet etmek üzere 2020 yılında Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde kurulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, sürdürülebilir sivil uzay faaliyetlerine ilişkin anlaşmaların ilkelerini onaylayan ABD'ye ve diğer ülkelere katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na Katılımı Washington'da İmzalandı, ABD'den 71. Ülke Tebriği - Son Dakika

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